بثلاثية.. جزر القمر يودّع بطولة كأس العرب

ودَّع منتخب جزر القمر بطولة كأس العرب لكرة القدم، عقب خسارته أمام نظيره السعودي 1-3، في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية.



سجل أهداف "الأخضر" كل من محمد كنو "هدفين" وسالم الدوسري في الدقائق (45+4 و51 و76)، بينما أحرز إبراهيم جودجا هدف جزر القمر الوحيد في الدقيقة 63.



ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، وبات أول المتأهلين للدور ربع النهائي، بينما بقي رصيد جزر القمر خالياً من النقاط ليصبح أول المودعين للبطولة.