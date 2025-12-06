السبت, 06-ديسمبر-2025 الساعة: 08:37 م - آخر تحديث: 08:17 م (17: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أعلن رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، اليوم، رفضه "كل أشكال الوصاية على قطاع غزة"، مؤكّداً أنّ "الفلسطيني هو من يحكم نفسه"

حماس: لا وصاية على غزة

المؤتمرنت -
حماس: لا وصاية على غزة
أعلن رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، اليوم، رفضه "كل أشكال الوصاية على قطاع غزة"، مؤكّداً أنّ "الفلسطيني هو من يحكم نفسه".

وقال مشعل، خلال مؤتمر "العهد للقدس"، إنّ "الصورة الأقسى من حرب الإبادة توقّفت، لكنّ التجويع والحصار وإغلاق المعابر ومنع المساعدات ومعاقبة الناس ما زال مستمراً"، مشدّداً على "ضرورة تسخير كل الجهود لإغاثة غزة عبر وقف الحرب وكسر الحصار ورفض التهجير، فغزة أشهرت سيفها وأطلقت الطوفان من أجل القدس".

وأضاف أنّه "يجب ملاحقة الكيان الصهيوني وقادته على الساحة الدولية ومحاكمته وإدانته قانونياً وسياسياً.. ويجب أن نعامل هذا الكيان كمنبوذ مسؤول عن حرب الإبادة بحقّ أهلنا في غزة وفي فلسطين والمنطقة".

وأشار إلى أنّ "معركة طوفان الأقصى انطلقت من أجل القدس، وأنّ الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية أمام مسؤولية تاريخية تتطلّب موقفاً موحّداً لمواجهة حرب الإبادة ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية".

ولفت مشعل إلى أنّ "البلطجة الإسرائيلية تريد إخضاع المنطقة لأجندتها، وهذا خطر حقيقي"، مضيفاً: "إسرائيل لن تكون صديقة ولا عوناً لأحد، ولا جزءاً من منظومة المنطقة".

وتابع: "لا انتصار دون وحدة أو شراكة. وهذه دعوة للجميع إلى عدم احتكار القرار، وضرورة مساعدة الجميع في بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية في الداخل والخارج".

كما شدّد على "وجوب حماية مشروع المقاومة وسلاحها وإنقاذ الضفة الغربية من التهويد، والعمل على تحرير الأسرى والمعتقلين في سجون العدو".

وتتواصل المحادثات بشأن المراحل التالية من خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإنهاء الحرب في غزة، والتي تدعو إلى تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة من التكنوقراط في غزة، يشرف عليها "مجلس سلام" دولي وتدعمها قوة أمنية دولية.








