الأحد, 07-ديسمبر-2025 الساعة: 03:03 م - آخر تحديث: 02:33 م (33: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
الشَّهِيدُ هَاشِم الغُمَارِي سَيَظَلُّ قِنْدِيلاً مُتَوَهِّجاً فِي مَسِيرَتِنَا
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في

أجواء شديدة البرودة في 5 محافظات

المؤتمرنت -
أجواء شديدة البرودة في 5 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات والمرتفعات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات الضالع ولحج وأبين وإب وغرب الجوف وجنوب مأرب.

وتتراوح درجات الحرارة بين 0 - 4 درجات مئوية مع إمكانية حدوث الصقيع الخفيف (الضريب) على أجزاء من تلك المحافظات.

ويحتمل أن تكون الأجواء باردة في مرتفعات حضرموت، شبوة، تعز، ريمة، المحويت وحجة.

وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية المذكورة من الأجواء الباردة وشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مزروعاتهم ومحاصيلهم من التلف، داعياً القادمين إلى المناطق الباردة لأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.

ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج جنوب الساحل الغربي وباب المندب.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: تغريم (إكس) 120 مليون يورو
رياضة: برشلونة يعزز صدارته بخماسية بيتيس
رياضة: السيتي يهدد صدارة أرسنال
مجتمع مدني: المشي لدقيقتين بعد الأكل يخفض السكر
رياضة: العراق يبلغ ربع نهائي كأس العرب
عربي ودولي: روسيا تُسقط 116 مسيّرة أوكرانية
فنون ومنوعات: محمد رمضان يحصد جائزة الفنون والثقافة
اقتصاد: الأسهم الأوروبية تغلق على تباين
رياضة: الجزائر تضرب البحرين بخماسية
رياضة: "النشامى" إلى ربع نهائي كأس العرب
عربي ودولي: منظمة: مقتل 70 طفلاً في قطاع غزة
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 70354
أخبار: فلكي يمني: برد قارس وأمطار خفيفة
رياضة: جزر القمر يودّع بطولة كأس العرب
رياضة: تفاصيل قرعة كأس العالم 2026
عربي ودولي: تحذير من مخطط يستهدف حياة البرغوثي
أخبار: ضبط 7 متهمين بالاعتداء على طفل دمت
رياضة: التعادل يحسم موقعة المغرب وعُمان
اقتصاد: استقرار أسعار الذهب
عربي ودولي: قصف إسرائيلي مكثّف على غزة
عربي ودولي: اليونيفيل تندد بالغارات على جنوب لبنان
اقتصاد: تراجع أسعار الغذاء عالمياً في نوفمبر
أخبار: الصقيع مستمر: خذوا احتياطاتكم
عربي ودولي: بعد مقتل أبو شباب.. حماس تعلّق
فنون ومنوعات: آخر التطورات الصحية للفنانة حياة الفهد
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025