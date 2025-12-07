المؤتمرنت -

أجواء شديدة البرودة في 5 محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات والمرتفعات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات الضالع ولحج وأبين وإب وغرب الجوف وجنوب مأرب.



وتتراوح درجات الحرارة بين 0 - 4 درجات مئوية مع إمكانية حدوث الصقيع الخفيف (الضريب) على أجزاء من تلك المحافظات.



ويحتمل أن تكون الأجواء باردة في مرتفعات حضرموت، شبوة، تعز، ريمة، المحويت وحجة.



وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية المذكورة من الأجواء الباردة وشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.



ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مزروعاتهم ومحاصيلهم من التلف، داعياً القادمين إلى المناطق الباردة لأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.



ونبه المركز مرتادي البحر والصيادين وربابنة السفن من اضطراب البحر وارتفاع الموج جنوب الساحل الغربي وباب المندب.