علوم وتقنية
ماذا يحدث لضغط الدم عند تناول البيض؟

ماذا يحدث لضغط الدم عند تناول البيض؟

المؤتمرنت -
ماذا يحدث لضغط الدم عند تناول البيض؟
قالت مجلة «بارادي» الأميركية إن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة، وارتفاع ضغط الدم يُعد عاملاً خطيراً، ويمكن أن يكون البيض جزءاً من نظام غذائي صحي للقلب إذا تم تناوله باعتدال ومع الأطعمة الصحية.

وأضافت أن الخبر السار هو أن ضغط دمك شيء يمكنك التحكم فيه من خلال النظام الغذائي والتمارين الرياضية والأدوية عند الحاجة، لكن هناك بعض الأطعمة التي تثير علامات استفهام أكثر عندما يتعلق الأمر بتأثيرها على ضغط الدم وصحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام والبيض من أهم هذه الأطعمة.

وإذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو ترغب في تجنبه، فهل يجب عليك تناول بياض البيض بدلاً من البيض الكامل؟ هل من المقبول تناول البيض كل يوم أم أن ذلك سيؤثر سلباً على قلبك؟

قالت طبيبة أمراض القلب، ديبورا دبليو ساندلوف، إنك إذا كنت تحب البيض، فلا داعي للتخلي عنه من أجل صحة قلبك وأوعيتك الدموية، فالبيض يمكن أن يكون جزءاً من نظام غذائي صحي للقلب، ما دام تناوله يتم باعتدال.

وتضيف: «بالنسبة إلى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، يبدو أن تناول البيض باعتدال -حتى بيضة واحدة يومياً- آمن بوصفه جزءاً من نظام غذائي صحي»، مشيرة إلى أن «فوائد البيض تبدو أقوى عندما يكون جزءاً من نظام غذائي صحي شامل».

وتقول ساندلوف: «يبدو أن تأثيرات البيض على صحة القلب والأوعية الدموية تعتمد بشكل كبير على أنماط النظام الغذائي العامة، حيث تكون الفوائد أكثر وضوحاً عندما يتم تناول البيض بوصفه جزءاً من أنظمة غذائية غنية بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، وقليلة في الأطعمة المصنعة واللحوم الحمراء».

وتابعت أن على سبيل المثال، من المحتمل أن تكون نتيجة تناول البيض مع اللحم أو النقانق، واتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة، مختلفة عن نتيجة تناوله بوصفه جزءاً من عجة الخضراوات واتباع نظام غذائي غني بالمغذيات بوجه عام.

ولا تنصح ساندلوف بتناول بيضتَين أو ثلاث على الإفطار للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، إلا أنه إذا كنت بصحة جيدة بشكل عام، فلا بأس بذلك.

ووفقاً لدراسة علمية نُشرت عام 2025 فإن تناول بيضتين يومياً لم يرفع مستوى الكوليسترول الضار ما دام النظام الغذائي العام منخفضاً في الدهون المشبعة، وهذا مثال آخر على أهمية السياق، فلن يؤثر أي طعام بمفرده على صحتك بشكل كبير، ومن المهم النظر إليه في سياق النظام الغذائي العام.

مع أخذ كل هذا في الاعتبار، ما دام نظامك الغذائي يدعم صحة القلب وتتناول البيض باعتدال، يمكنك الاستمتاع بالبيض دون القلق بشأن زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

كيف يؤثر تناول البيض على ضغط الدم؟
تقول ساندلوف إن التأثير إما محايد وإما مفيد بشكل طفيف، وتوضح: «تشير معظم الأدلة إلى أن تناول البيض باعتدال حتى بيضة واحدة يومياً لا يرفع ضغط الدم بشكل ملحوظ، بل قد يرتبط بانخفاض ضغط الدم لدى البعض، ومع ذلك تختلف هذه العلاقة باختلاف الفئة والسياق الغذائي».

وأظهرت الدراسات أن تناول بيضة إلى ثلاث بيضات يومياً لا يرتبط بأي تغييرات كبيرة في ضغط الدم.

ما الفرق بين تناول البيض الكامل وبياضه فقط؟
تقول ساندلوف إن «الكوليسترول هو الآلية الرئيسية التي تربط استهلاك البيض الكامل بالتأثيرات المحتملة على صحة القلب والأوعية الدموية، أما بالنسبة إلى ضغط الدم تحديداً فإن الأدلة لا تميز بوضوح بين تأثيرات بياض البيض والبيض الكامل، لأن معظم الدراسات تفحص استهلاك البيض الكامل».

لكنها تضيف أنه إذا كنت تعاني من ارتفاع الكوليسترول فقد يكون تناول بياض البيض خياراً جيداً، وذلك لأنه خالٍ من الكوليسترول، فيما يحتوي صفار البيض على نحو 186 ملليغراماً من الكوليسترول لكل بيضة.

وإذا لم تكن تعاني من ارتفاع الكوليسترول فهي توصي بتناول البيضة كاملة؛ لأن صفار البيض يحتوي على عناصر غذائية مفيدة، بما في ذلك الكولين والفولات وفيتامين «د» وفيتامينات «ب».

الخلاصة، إذا كان نظامك الغذائي يدعم صحة القلب بشكل عام، فلا داعي للتخلي عن البيض، وكما هو الحال مع معظم الأمور في الحياة فإن الاعتدال هو المفتاح.*وكالات









