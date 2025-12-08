المؤتمرنت -

صنعاء.. 3 أشهر مدة العمل بالبطاقة الشخصية المنتهية

أعلنت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، عن تمديد مهلة سريان العمل بالبطاقة الشخصية منتهية الصلاحية لمدة ثلاثة أشهر، وذلك اعتباراً من اليوم الاثنين 18 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 8 ديسمبر 2025م.



وأوضحت المصلحة في بيان صادر عنها، أن قرار التمديد جاء تقديراً للظروف التي يمرّ بها أبناء الشعب اليمني، ومنح فترة زمنية مناسبة تمكّن المواطنين من استكمال إجراءات تجديد بطاقاتهم الشخصية.



ودعت جميع المواطنين إلى المسارعة في تجديد بطاقاتهم المنتهية خلال المهلة المحددة.. مؤكدة أنها اتخذت عدداً من الإجراءات الفنية والتنظيمية التي من شأنها تخفيف الازدحام وتسريع إنجاز المعاملات في فروعها كافة.

