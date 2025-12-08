المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي الخولاني بوفاة ابنه

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة إلى الاستاذ/ عـبـدالله علـي محمد الخـولانـي - عضو اللجنة الدائمـة - الاميـن العام للمجلس المحلي بمديرية الظهار محافظة إب، في وفاة ابنه.



وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء والمواساة للأستاذ عـبـدالله الخـولانـي، وجميع أفراد الأسرة بهذا المصاب.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنآ إليه راجعون".

