إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ماذا يحدثُ في المُحافظاتِ الجنوبيَّةِ والشَّرقيةِ اليمنيَّةِ؟
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن موجة تقلبات جديدة في طقس اليمن ابتداءً من مساء اليوم وحتى الجمعة المقبلة

الشوافي يحذّر: تقلبات جوية جديدة وطقس بارد

الشوافي يحذّر: تقلبات جوية جديدة وطقس بارد
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن موجة تقلبات جديدة في طقس اليمن ابتداءً من مساء اليوم وحتى الجمعة المقبلة.

وتوقع الفلكي الشوافي "ارتفاع تدريجي ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى خلال الثلاث الأيام القادمة"، محذراً المواطنين في المرتفعات والأحواض الجبلية من الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر.

وأوضح الشوافي أنه من "المتوقع توسع تشكل السحب والغيوم على مناطق واسعة من المرتفعات والأحواض الجبلية"، منوهاً بأن "توقعات الأمطار الخفيفة محدودة جداً إلا أن تواجد السحب في مستوى درجة الخرارة المتوقعة أحد العوامل التي تحد من الصقيع".

وأكد الفلكي اليمني في منشور على حسابه فيس بوك، أن "لا توقعات صقيع ليلة الأربعاء على الضالع وشرق البيضاء وشمال إب وشمال شرق لحج وجنوب ذمار وصعدة وعمران والجوف"،

وحث الشوافي المزارعين على أخذ الاحتياطات اللازمة خلال الساعات القادمة، منبهاً من أن "الصقيع الخفيف غير مستبعد في شرق صنعاء وغرب مأرب والمناطق المحاذية لها من شمال شرق ذمار وشمال غرب البيضاء، إذا كانت السماء صافية والرياح ساكنة".

وأشار أنه من "المتوقع أن يمنع ارتفاع درجات الحرارة الصغرى وصول الحالة حد الصقيع ليلتي الخميس والجمعة"، مؤكداً إستمرار هطول أمطار متفرقة وخفيفة وبشكل محدود جداً على أجزاء من السواحل والمرتفعات الجبلية.








