رياضة
اكتمل عقد المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العرب لكرة القدم، عقب انتهاء مباريات الجولة الثالثة الختامية في المجموعتين الثالثة والرابعة

اكتمال عقد ربع نهائي كأس العرب

المؤتمرنت -
اكتمال عقد ربع نهائي كأس العرب
اكتمل عقد المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العرب لكرة القدم، عقب انتهاء مباريات الجولة الثالثة الختامية في المجموعتين الثالثة والرابعة.

وبعد منافسات مثيرة، تأهلت الجزائر إلى ربع النهائي في صدارة المجموعة الرابعة، إثر فوزها على العراق بهدفين دون رد، بينما خطفت الإمارات بطاقة التأهل الثانية في المجموعة الثالثة بعد انتصارها على الكويت بثلاثية لهدف، مستفيدة من خسارة مصر الثقيلة (0-3) أمام الأردن الذي ضمن تأهله سابقا كمتصدر للمجموعة.

وبذلك، باتت المنتخبات الثمانية المتنافسة على لقب البطولة في الأدوار الإقصائية كالتالي:

من المجموعة الأولى: سوريا وفلسطين
من المجموعة الثانية: السعودية والمغرب
من المجموعة الثالثة: الأردن والإمارات
من المجموعة الرابعة: العراق والجزائر

مواعيد مباريات ربع النهائي:
يلتقي منتخب المغرب في تمام الساعة الخامسة والنصف نظيره السوري، وفلسطين مع السعودية في الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس المقبل، فيما يلعب الأردن أمام العراق والجزائر مع الإمارات الجمعة بنفس التوقيت.

وتقام مباريات الدور ربع النهائي يومي 11 و12 ديسمبر الجاري، على أن تقام مباراتا الدور نصف النهائي يوم 15 من الشهر نفسه، ثم المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر الجاري.








