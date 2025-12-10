المؤتمرنت -

7 شهداء جرحى بنيران سعودية في صعدة

استشهد مواطنان وأصيب 5 آخرون بنيران العدو السعودي بمديريتي شدا وقطابر الحدوديتين في محافظة صعدة خلال الساعات الماضية.



وأوضح مصدر أمني أن العدو السعودي استهدف مناطق سكانية في مديرية شدا الحدودية بالأسلحة الثقيلة والرشاشة ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين وإصابة ثالث.



وأشار المصدر إلى إصابة أربعة مواطنين بنيران العدو السعودي قبالة منطقة آل ثابت بمديرية قطابر الحدودية بنيران الجيش السعودي.



وأدان المصدر الجريمة البشعة التي تضاف إلى سلسلة جرائم النظام السعودي بحق المواطنين في القرى الحدودية على مدى عقود من الزمن .