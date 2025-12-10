المؤتمرنت -

البحر الأحمر.. إعــلان "هـــام" مــن صـنـعــاء

أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية اليوم فتح موسم اصطياد الجمبري الساحلي في المياه البحرية للبحر الأحمر ابتداءً من اليوم، استنادًا إلى توصيات الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية.



ويقضي قرار فتح الموسم بالسماح بالصيد نهارًا فقط وتحديدا من الساعة الخامسة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، مع منع الصيد الليلي والتشديد على الالتزام بالقياسات القانونية لعين كيس الشبكة، ومنع الصيد في الأخوار والمناطق الضحلة.



وحث الهيئة العامة لأبحاث علوم البحار بالنزول الميداني لمتابعة حالة المخزون، بينما تتولى الهيئة العامة للمصائد السمكية الإشراف على التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.



وأكدت الوزارة أن القرار يهدف إلى حماية مخزون الجمبري وضمان استدامة المصايد البحرية.