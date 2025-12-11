المؤتمرنت -

لبوزة يعزي جمال صايل بوفاة عمه

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة إلى الأستاذ جمال فضل صايل عبد الرحمن عضو مجلس الشورى عضو اللجنة الدائمة بوفاة عمه الشيخ سيف صايل عبدالرحمن؛ والتعزية موصولة إلى أولاد الفقيد عبدالله ووهيب سيف صائل عبدالرحمن وإلى كافة آل صايل خاصة وردفان عامة.



وعبّر نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصيا ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر الشعبي العام عن خالص تعازيه وعميق مواساته بهذا المصاب؛ سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وعظيم المغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوا.

إنا لله وإنا اليه راجعون