إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ماذا يحدثُ في المُحافظاتِ الجنوبيَّةِ والشَّرقيةِ اليمنيَّةِ؟
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
قراءة لمقال بن حبتور في الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر
محمد الجوهري
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 70 ألفاً و373 شهيداً، و171 ألفاً و79 مصاباً

70373 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

المؤتمرنت -
70373 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 70 ألفاً و373 شهيداً، و171 ألفاً و79 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان اليوم، بأن مستشفيات القطاع استقبلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، أربعة شهداء و10 مصابين، لافتة إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 383 شهيدا، و1002 مصاب.

ونوهت إلى أن فرق الدفاع المدني والمواطنين الذين لا يزالون يبحثون عن الضحايا الذين طمرتهم ملايين الأطنان من الخرسانات عثروا حتى الآن على 627 شهيدا تحت الأنقاض، وهم مستمرون في عملهم إلى حين انتشال غالبية الجثامين.
وتقدر السلطات الفلسطينية في القطاع وجود نحو 9500 شهيد تحت أنقاض البنايات التي دمرها القصف الإسرائيلي، في أكبر عملية إبادة جماعية يشهدها العالم في القرن الـ21.








