أخبار
المؤتمر نت - يحصل معظم الأطفال على احتياجاتهم الغذائية من نظام غذائي صحي ومتوازن، لكن في بعض الحالات، مثل الانتقائية في الطعام، أو مشاكل الامتصاص

أفضل 6 فيتامينات للأطفال

المؤتمرنت -
أفضل 6 فيتامينات للأطفال
يحصل معظم الأطفال على احتياجاتهم الغذائية من نظام غذائي صحي ومتوازن، لكن في بعض الحالات، مثل الانتقائية في الطعام، أو مشاكل الامتصاص، أو اتباع نظام نباتي، قد تصبح مكملات الفيتامينات للأطفال ضرورية لضمان النمو السليم.

وأكد خبراء التغذية لدورية Healthline أن اختيار الفيتامين المناسب للأطفال يعتمد على احتياجاتهم الفردية، وجودة التصنيع، وخلو المنتج من المواد المضافة غير الضرورية.

أفضل 6 فيتامينات للأطفال وفق خبراء الصحة:

1. فيتامين D
يعتبر فيتامين D للأطفال من أهم المكملات؛ لأنه ضروري لنمو العظام ودعم الجهاز المناعي. كما يساعد على امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل. غالبًا يحصل الأطفال على جزء من حاجتهم من الطعام، لكن المكمل يكون مفيدًا عند قلة التعرض لأشعة الشمس أو النقص الغذائي.

2. فيتامين C
يساعد فيتامين C للأطفال على تعزيز المناعة ودعم امتصاص الحديد. الأطفال الذين لا يتناولون كميات كافية من الفواكه والخضروات الطازجة قد يحتاجون إلى مكملات، مع التأكد من اختيار منتجات خالية من السكريات والألوان الصناعية.

3. الحديد الحديد
الحديد عنصر أساسي لتكوين خلايا الدم الحمراء ونمو الدماغ. الأطفال النباتيون أو الذين يتبعون نظامًا محدود البروتين أكثر عرضة لنقص الحديد؛ ما قد يؤدي إلى الإرهاق وضعف التركيز. يجب استشارة الطبيب قبل استخدام مكملات الحديد للأطفال.

4. الكالسيوم
يعد الكالسيوم للأطفال ضروريًا لنمو العظام والأسنان، خاصة في سنوات الطفولة الأولى. المكملات تكون مفيدة عند نقص الحليب أو منتجات الألبان، ويُفضل تناولها مع فيتامين D لتحسين الامتصاص.

5. فيتامين B12
يدعم فيتامين B12 للأطفال صحة الأعصاب وتكوين خلايا الدم. يعتبر مهمًا بشكل خاص للأطفال النباتيين، حيث يوجد هذا الفيتامين في المنتجات الحيوانية فقط. يجب اختيار مكملات عالية الجودة وجرعات مناسبة للعمر.

6. الزنك
يساعد الزنك للأطفال على دعم المناعة والنمو وتعزيز شفاء الجسم. الأطفال الذين يرفضون تناول اللحوم أو لديهم انتقائية في الطعام قد يحتاجون إلى مكملات محدودة، مع التأكد من اختيار منتجات موثوقة وخالية من الإضافات غير الضرورية.

الحصول على الفيتامينات من الأطعمة الصحية للأطفال يظل الخيار الأفضل، لكن بعض الحالات تتطلب مكملات الفيتامينات لدعم النمو والصحة العامة. يُنصح دائمًا باستشارة أخصائي تغذية أو طبيب الأطفال قبل اختيار المكمل لضمان الجرعة الملائمة وملاءمتها للعمر والاحتياجات الغذائية.وكالات








