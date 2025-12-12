المؤتمرنت -

مفوض أممي: غزة تواجه أخطر صدمة نفسية ومعاناة جماعية

وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الصدمة النفسية الجماعية التي يمر بها سكان غزة بأنها أخطر أزمة صحية نفسية يمكن تصورها، مؤكّدًا أن الغالبية العظمى من السكان، وبشكل خاص الأطفال، يعانون من صدمات نفسية حادّة.



وشدد تورك خلال مؤتمر صحفي عُقد بمناسبة الاحتفال السنوي بيوم حقوق الإنسان العالمي، على أن قطاع غزة ما يزال "مكانًا للمعاناة والخسائر والخوف".



وجدد المسؤول الأممي إدانته لاستمرار الهجمات الإسرائيلية على غزة، بما يشمل قصف المدنيين الذين يقتربون من الخط الأصفر، إضافة إلى استهداف المباني السكنية وخيام النازحين وملاجئهم وغيرها من الأهداف المدنية.



وأشار تورك إلى أن قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025 واضح تمامًا في عدم الاعتراف بأي حدود أو خطوط، بل يتناول أرضًا يجب احترامها بالكامل، في إشارة إلى القرار الذي تبناه المجلس في 17 نوفمبر الماضي لدعم خطة شاملة لإنهاء الصراع.



ودعا مفوض حقوق الإنسان جميع الأطراف إلى الالتزام الفوري بوقف إطلاق النار وضمان الانتقال السلس إلى المرحلة التالية من خطة السلام.



ومنذ 7 أكتوبر 2023، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، شملت القتل والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.



وأسفرت هذه الإبادة عن أكثر من 241 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، إلى جانب ما يزيد على 11 ألف مفقود ومئات آلاف النازحين، فضلًا عن مجاعة أودت بحياة كثيرين، غالبيتهم من الأطفال.