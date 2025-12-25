المؤتمرنت -

تحذير من البنك المركزي في صنعاء

حذّر البنك المركزي اليمني، من التعامل مع شركة "كيو نت QNet"، والكيانات الأخرى المشابهة لها.



ونبه البنك المركزي في بيان، المواطنين من ظهور بعض الكيانات الوهمية غير المرخصة في الآونة الأخيرة، تزاول أنشطة وأعمالًا تجارية واستثمارية، عبر مبيعات سلع رخيصة الثمن بأثمان عالية بواسطة التسويق الشبكي والهرمي، وتقوم بخداع المواطنين والاستيلاء على أموالهم ومدخراتهم عن طريق إغرائهم باستثمارها وحصولهم على أرباح كبيرة شريطة إدخال مواطنين آخرين، وإرسال تلك الأموال إلى خارج الوطن عبر شبكات وهمية، ومن تلك الكيانات ما يسمى "شركة كيو نت QNet".



وأوضح البيان أن الشركة والكيانات المشابهة لها، تنطوي أعمالها على الغش والاحتيال وتصيب الاقتصاد الوطني والمواطنين على السواء بالضرر الكبير وتضع المتعاملين معها في موضع المساءلة القانونية.. مؤكدًا أن البنك سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتها.



وأشار البنك المركزي اليمني، إلى أن الإعلان التحذيري، يأتي استنادًا إلى القانون رقم "14" لسنة 2000م، بشأن البنك المركزي اليمني والقانون رقم "19" لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة وتعديلاته، والقانون رقم "40" لسنة 2006م، بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية والقانون رقم "1" لسنة 2010م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وكافة القوانين النافذة ذات الصلة.



وأكد أنه يمكن الإبلاغ عن الشركة والتجمعات التي تقوم بها ومندوبيها وكذا الاستعلام والتأكد من قانونية الكيانات التي يرغب المواطنون بالتعامل معها عن طريق الاتصال على الرقم المجاني الآتي "8006800".