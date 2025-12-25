الخميس, 25-ديسمبر-2025 الساعة: 09:58 م - آخر تحديث: 09:43 م (43: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
الشَّيخ/ زيد بن مُحمَّد أبو علي الذي خسرَهُ اليمنُ العظيمُ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - حذّر البنك المركزي اليمني، من التعامل مع شركة "كيو نت QNet"، والكيانات الأخرى

تحذير من البنك المركزي في صنعاء

المؤتمرنت -
تحذير من البنك المركزي في صنعاء
حذّر البنك المركزي اليمني، من التعامل مع شركة "كيو نت QNet"، والكيانات الأخرى المشابهة لها.

ونبه البنك المركزي في بيان، المواطنين من ظهور بعض الكيانات الوهمية غير المرخصة في الآونة الأخيرة، تزاول أنشطة وأعمالًا تجارية واستثمارية، عبر مبيعات سلع رخيصة الثمن بأثمان عالية بواسطة التسويق الشبكي والهرمي، وتقوم بخداع المواطنين والاستيلاء على أموالهم ومدخراتهم عن طريق إغرائهم باستثمارها وحصولهم على أرباح كبيرة شريطة إدخال مواطنين آخرين، وإرسال تلك الأموال إلى خارج الوطن عبر شبكات وهمية، ومن تلك الكيانات ما يسمى "شركة كيو نت QNet".

وأوضح البيان أن الشركة والكيانات المشابهة لها، تنطوي أعمالها على الغش والاحتيال وتصيب الاقتصاد الوطني والمواطنين على السواء بالضرر الكبير وتضع المتعاملين معها في موضع المساءلة القانونية.. مؤكدًا أن البنك سيتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في مواجهتها.

وأشار البنك المركزي اليمني، إلى أن الإعلان التحذيري، يأتي استنادًا إلى القانون رقم "14" لسنة 2000م، بشأن البنك المركزي اليمني والقانون رقم "19" لسنة 1995م بشأن أعمال الصرافة وتعديلاته، والقانون رقم "40" لسنة 2006م، بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية والقانون رقم "1" لسنة 2010م، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وكافة القوانين النافذة ذات الصلة.

وأكد أنه يمكن الإبلاغ عن الشركة والتجمعات التي تقوم بها ومندوبيها وكذا الاستعلام والتأكد من قانونية الكيانات التي يرغب المواطنون بالتعامل معها عن طريق الاتصال على الرقم المجاني الآتي "8006800".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: الأسرى الفلسطينيون.. تعذيب إسرائيلي ممنهج
فنون ومنوعات: هيفاء وهبي تتقدم ببلاغ للنائب العام
مجتمع مدني: الإعلان عن توطين زراعة القوقعة
اقتصاد: الذهب والفضة يتراجعان
اقتصاد: تراجع أسعار النفط
عربي ودولي: تحذيرات من فيضانات على هذه المناطق
عربي ودولي: 218 مستوطناً يقتحمون الأقصى
عربي ودولي: توغل إسرائيلي جديد في ريف القنيطرة
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
أخبار: بن حبتور يواسي آل بكير
عربي ودولي: 14 دولة تندد بالتمدد الاستيطاني في الضفة
فنون ومنوعات: محمد منير يتعرض لأزمة صحية مفاجئة
عربي ودولي: حماس تحذّر من مصادرة الأراضي بالضفة
عربي ودولي: حماس تنفي علاقتها بانفجار رفح
علوم وتقنية: علامة في عينيك قد تنذر بنوبة قلبية
اقتصاد: الدولار.. أسوأ أداء سنوي منذ 2003
عربي ودولي: الاحتلال يواصل سياسة الهدم في الضفة
رياضة: الجزائر تتخطى السودان بثلاثية
اقتصاد: مستويات قياسية جديدة للذهب والفضة!
اقتصاد: اختتام ورشة عمل خاصة بالخارطة المحصولية
رياضة: تونس تبدأ أمم أفريقيا بطريقة مثالية
أخبار: أبو راس: سيادة اليمن فوق أي اعتبار
قضايا وآراء: الشَّيخ/ زيد بن مُحمَّد أبو علي الذي خسرَهُ اليمنُ العظيمُ
فنون ومنوعات: أبرد بقعة على وجه الأرض
أخبار: مؤتمر سقطرى يجدد تمسكه بالوحدة والدستور
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2025