المؤتمرنت -

7 عادات يومية بسيطة لتحسين المزاج

نمرّ جميعاً بأيام نستيقظ فيها بمزاج سيئ أو نشعر بالإحباط دون سبب واضح، وفي مثل هذه الأوقات قد يبدو إنجاز أبسط الأمور أمراً صعباً.



لكن خبراء الصحة النفسية يؤكدون أن هناك عادات يومية سهلة يمكنها أن تساعد على تحسين الحالة المزاجية سريعاً، وفق مجلة «Real Simple» الأميركية.



ويشير الخبراء إلى أن تحسين المزاج لا يتطلب تغييرات جذرية أو مجهوداً كبيراً؛ فأحياناً تكفي عادات صغيرة وبسيطة، نمارس كثيراً منها دون أن ننتبه، لتمنحنا شعوراً أفضل وتساعدنا على اجتياز اليوم بطاقة أكثر إيجابية، وإليك 7 طرق بسيطة لتعزيز مزاجك:



رتّب سريرك

لا يستغرق ترتيب السرير سوى دقائق، لكنه يمنحك بداية إيجابية لليوم، حسب أنغيلا بلفيل، مستشارة الصحة النفسية في مركز «بيلا هيلث» في الولايات المتحدة. وتقول: «لاحظت أنني عندما أرتب سريري في الصباح أشعر بتحسن فوري. إنه إنجاز صغير وسريع، لكنه يمنح إحساساً بالنجاح ويحفّز سلسلة من السلوكيات الإيجابية طوال اليوم».



طهي وجبة مألوفة

توضح ميغ بومان، اختصاصية التغذية المتخصصة في العلاقة بين الطعام والصحة النفسية، أن المهام المتكررة مثل التقطيع أو التحريك تخلق إيقاعاً يساعد على خفض هرمونات التوتر. وتضيف أن إعداد وصفات مألوفة يتطلب مجهوداً ذهنياً أقل، ويمنح شعوراً بالاكتمال، ما يعزز إفراز الدوبامين المرتبط بالإحساس بالرضا.



تناول الطعام بانتظام

يساعد الانتظام في الوجبات على استقرار مستوى السكر في الدم، ما يمنع التهيّج وتقلب المزاج. وتقول بومان مازحة: «كثيرون يظنون أنهم قلقون أو متوترون، بينما هم في الحقيقة جائعون!»



شرب القهوة أو الشاي

يشير الخبراء إلى أن الشاي أو القهوة، أو غيرها من المشروبات الدافئة، ترسل إشارات للجهاز العصبي بالراحة والأمان؛ فالدفء يرتبط في أذهاننا بالهدوء والاحتواء، ما يساعد الجسم على تحسين المزاج.



مشاهدة المسلسلات أو الأفلام المفضلة

رغم أن الإفراط في وقت الشاشة ليس صحياً، فإن المحتوى المألوف يمكن أن يكون مهدئاً للغاية. ويشير الخبراء إلى أن القصص المتوقعة تقلل العبء الذهني، ولهذا نشعر بالراحة عند إعادة مشاهدة أعمال نحبها، خصوصاً إذا كانت خفيفة أو مضحكة أو مرتبطة بذكريات جميلة.



اشتم رائحة لطيفة

ينصح الخبراء باستنشاق رائحة لطيفة لمدة تتراوح بين 5 و10 ثوانٍ، إذ تحفّز الروائح الجميلة مناطق في الدماغ مرتبطة بالمتعة والتركيز. وتشير الدراسات إلى أن روائح مثل الفانيليا أو إكليل الجبل (الروزماري) قد تعزز الإحساس بالراحة وتحسّن المزاج.



غسل الوجه بالماء البارد

جرّب فتح الصنبور على الماء البارد عند غسل وجهك. ويوضح الخبراء أن رش الماء البارد لا يساعد فقط على الاستيقاظ، بل يفعّل أيضاً الجهاز العصبي اللاودي المسؤول عن الراحة والهضم. ويمكن استخدام هذه الحيلة في أي وقت تشعر فيه بالتوتر أو الحاجة إلى الاسترخاء.*وكالات

