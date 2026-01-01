الخميس, 01-يناير-2026 الساعة: 06:47 م - آخر تحديث: 06:04 م (04: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
"كسوف كلي" يمر بـ9 دول بهذا الموعد

"كسوف كلي" يمر بـ9 دول عربية بينها اليمن بهذا الموعد

المؤتمرنت -
"كسوف كلي" يمر بـ9 دول عربية بينها اليمن بهذا الموعد
يشهد كوكب الأرض في الثاني من أغسطس (آب) عام 2027 أطول حالة ظلام دامس خلال قرن. بحسب ما نشرته "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، حيث سيكون الحدث هو كسوف الشمس الأبرز في هذا القرن.

سيشهد العالم كسوفاً عظيماً في شمال أفريقيا، وهو أطول كسوف شمسي منذ 100 عام، حيث سيستمر لمدة 6 دقائق و22 ثانية، وهو حدث لم يُرَ مثله على اليابسة منذ عام 1991 ولن يتكرر حتى عام 2114.

وذكرت "ديلي ميل" Daily Mail في حسابها على منصة "إنستغرام" أن البعض يعتبرونها فرصة رائعة لرحلة العمر ويستعدون للسفر إلى أفضل نقطة مشاهدة في العالم في الأقصر بمصر، ويجدها السياح مناسبة تتيح لهم الاستمتاع بمتابعة الحدث الفريد من نوعه بالإضافة إلى زيارة بعض المناطق الأثرية.

ويوضح الخبراء أنه من المقرر أن يحجب القمر الشمس بالكامل إذا كان الشخص يشاهد الحدث من شمال أفريقيا، وسيكون مرئياً إما جزئياً أو كلياً من إسبانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر واليمن والسعودية.* وكالات








