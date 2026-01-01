الخميس, 01-يناير-2026 الساعة: 11:26 م - آخر تحديث: 11:08 م (08: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في زمن المواجهة الكبرى مع الكيان الصهيوني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ توفيق قايد الجهمي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية

لبوزة يعزي الشيخ توفيق الجهمي

المؤتمرنت -
لبوزة يعزي الشيخ توفيق الجهمي
بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ توفيق قايد الجهمي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر، بوفاة زوجته الفاضلة.

وعبر نائب رئيس المؤتمر في البرقية بإسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر كافة، عن خالص التعازي وعميق المواساة للشيخ توفيق الجهمي وكافة أفراد الأسرة بمديرية الرياشية محافظة البيضاء في هذا المصاب.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان..

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ..








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مجتمع مدني: مستشفى الحثرة بيريم يكرم موظفيه
اقتصاد: بلغاريا تتخلى عن الليف وتعتمد اليورو
أخبار: "أونروا”: الأوضاع الإنسانية بغزة صعبة
عربي ودولي: روسيا تسقط 168 مسيّرة أوكرانية
عربي ودولي: تفجير انتحاري في حلب
اقتصاد: الدولار يتجه نحو أكبر انخفاض سنوي
مجتمع مدني: هل تُعاني من "الإجهاد الرقمي"؟
أخبار: 7500 حالة اعتقال بالضفة خلال 2025
عربي ودولي: 7488 طالباً فلسطينياً استُشهدوا بـ2025
رياضة: الجزائر بالعلامة الكاملة في أمم أفريقيا
عربي ودولي: 275 صحفياً استشهدوا بغزة منذ 7 أكتوبر
عربي ودولي: 29 ألف شهيد ومفقود بغزة خلال 2025
فنون ومنوعات: الصاوي: تعلمت من الكلاب معنى الرحمة
رياضة: ريال مدريد يعلن إصابة مبابي
أخبار: النعيمي: العسل اليمني مهم لدعم الاقتصاد
عربي ودولي: الاحتلال يواصل حملاته في الضفة والقدس
اقتصاد: الذهب.. أقوى لمعان منذ نصف قرن
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
أخبار: الشوافي يحذّر من عاصفة ثلجية بداية 2026
علوم وتقنية: خبير دولي يُحذر من زلزال كبير قادم
علوم وتقنية: 5 تمارين ذهنية لتنشيط الدماغ
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون الأقصى
عربي ودولي: 700 عمل مُقاوم بالضفة والقدس في عام
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71269
أخبار: الأجواء الباردة مُستمرة وتحذير للمزارعين
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026