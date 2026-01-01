المؤتمرنت -

لبوزة يعزي الشيخ توفيق الجهمي

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ توفيق قايد الجهمي عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر، بوفاة زوجته الفاضلة.



وعبر نائب رئيس المؤتمر في البرقية بإسمه ونيابة عن قيادات وقواعد المؤتمر كافة، عن خالص التعازي وعميق المواساة للشيخ توفيق الجهمي وكافة أفراد الأسرة بمديرية الرياشية محافظة البيضاء في هذا المصاب.. سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان..



إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ..