الأرصاد يحذّر من "الضريب"

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات والمرتفعات، واضطراب البحر جنوب الساحل الغربي وباب المندب خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات الجوف ومأرب وإب والضالع ولحج وأبين وشبوة وصحارى وهضاب المهرة وحضرموت، وقد يتشكل الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.



في حين قد تكون الأجواء باردة في مرتفعات تعز وريمه والمحويت وحجة.



وحذر المركز المواطنين من الأجواء الباردة وشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.



ونصح المزارعين باتخاذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم من التلف.



كما حذر الصيادين ومرتادي البحر جنوب الساحل الغربي وباب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.