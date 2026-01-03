السبت, 03-يناير-2026 الساعة: 06:06 م - آخر تحديث: 06:01 م (01: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في زمن المواجهة الكبرى مع الكيان الصهيوني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - جددّت هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس - رئيس الهيئة يحيى علي الراعي، الدعوة إلى توحيد الصف الوطني للتصدي لكافة المخططات التآمرية

رئاسة النواب تدعو إلى توحيد الصف الوطني

المؤتمرنت -
رئاسة النواب تدعو إلى توحيد الصف الوطني
جددّت هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس المجلس - رئيس الهيئة يحيى علي الراعي، الدعوة إلى توحيد الصف الوطني للتصدي لكافة المخططات التآمرية التي تستهدف وحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره.

وناقشت الهيئة في اجتماعها، التطورات الخطيرة التي تشهدها المحافظات اليمنية المحتلة على ضوء التصعيد الأخير وتداعياته على أمن واستقرار، ووحدة وسيادة البلاد.

وأهابت بالجميع رفع مستوى الوعي واليقظة والحذر للحفاظ على مكتسبات الشعب اليمني ووحدته الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي وتفويت الفرصة على الأعداء المتربصين باليمن أرضًا وإنسانًا.

ودعت الهيئة، الأحرار والعقلاء في المحافظات اليمنية المحتلة إلى تغليب المصلحة الوطنية ورفض التدخل الخارجي في شؤون اليمن الداخلية.

واوصل الاجتماع، مناقشته لمضمون رسالة الحكومة الموجهة لرئيس مجلس النواب بشأن تمديد العمل بالقانون رقم "٢" لسنة ١٤٤٦هـ بشأن الآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.

واستمع الاجتماع إلى ملاحظات أعضاء المجلس بشأن مضمون رسالة الحكومة وتقرير وزير المالية المرفق بها.

وأكد الاجتماع، أهمية الوقوف أمام ما التزمت بتنفيذه حكومة التغيير والبناء من توصيات المجلس على برنامجها الذي نالت بموجبه ثقة المجلس.

وشدد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم، على أهمية تعزيز الرقابة على الأسواق والمتابعة المستمرة على مدى الالتزام بالأسعار، خاصة ما يتعلق بأسعار الأدوية والمواد الغذائية وأسعار اللحوم وبما يتناسب مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد جراء استمرار تداعيات العدوان والحصار.

كما استمع المجتمعون إلى ملاحظات أعضاء المجلس بذات الموضوع، حاثين الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بتنفيذ تلك التوصيات.

وفي الاجتماع، أكد رئيس مجلس النواب، على تكامل المسؤولية بين السلطات الدستورية، لافتاً إلى أهمية تحديد أولويات المرحلة القادمة ومواجهة الآثار والتداعيات التي خلفها العدوان والحصار والتي تتطلب تكاتف الجهود الوطنية المخلصة لمواجهتها بكافة الوسائل والسبل المتاحة والممكنة.

وبعد النقاش، أقرت هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها الموسع مع رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس، استكمال النقاش بحضور الجانب الحكومي المختص.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الصين تفرض ضرائب على أدوات منع الحمل
عربي ودولي: فنزويلا.. وزير الدفاع يطالب ابالمقاومة وإدانة الهجوم الأمريكي
فنون ومنوعات: غادة عبد الرازق تُقاضي منتج "عاليا"
علوم وتقنية: تلوث الهواء يسرّع ترقق دماغ المراهقين!
عربي ودولي: كوريا تمدد احتجاز الرئيس السابق
اقتصاد: النفط يبدأ 2026 على ارتفاع
فنون ومنوعات: أحمد السقا يعلن اعتزاله مواقع التواصل
رياضة: أرسنال في مهمة الثأر والسيتي يتربص
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب مع بداية 2026
عربي ودولي: غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
عربي ودولي: 82 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس
فنون ومنوعات: وائل جسار يغادر حفله في بغداد غاضباً
رياضة: ليدز يوقف سلسلة انتصارات ليفربول
أخبار: استعدّوا جيداً.. برد قارس وثلوج
عربي ودولي: حصيلة 5 سنوات دامية في القدس
أخبار: لبوزة يعزي الشيخ توفيق الجهمي
عربي ودولي: 71271 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
مجتمع مدني: مستشفى الحثرة بيريم يكرم موظفيه
أخبار: انطلاق حملة لدعم مرضى السرطان
اقتصاد: بلغاريا تتخلى عن الليف وتعتمد اليورو
علوم وتقنية: "كسوف كلي" يمر بـ9 دول بهذا الموعد
أخبار: تدشين حملة نظافة شاملة في صنعاء
عربي ودولي: أونروا: الأوضاع الإنسانية بغزة صعبة
عربي ودولي: روسيا تسقط 168 مسيّرة أوكرانية
عربي ودولي: تفجير انتحاري في حلب
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026