"يونيسف": أطفال غزة يحتاجون للسلام الدائم

أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الأحد، أن حماية الأطفال وتلبية احتياجاتهم الأساسية تبقى في صميم أولوياتها، في ظل التحديات الإنسانية العديدة التي يواجهها قطاع غزة.



وأوضحت المنظمة، في تدوينة على منصة "إكس" أن الأطفال في غزة يحتاجون بشكل عاجل إلى السلام الدائم، بالإضافة إلى الفرصة لإعادة بناء مستقبلهم بكرامة وحماية، مؤكدة استمرار جهودها لتوفير الدعم والحماية لهم في هذه الظروف الصعبة.



ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بعد حرب إبادة جماعية صهيونية استمرت عامين متواصلين، غير أن جيش العدو الإسرائيلي يمارس خروقات يومية للاتفاق، وما يزال يمنع دخول غالبية المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

