الأحد, 04-يناير-2026 الساعة: 05:00 م - آخر تحديث: 04:37 م (37: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في زمن المواجهة الكبرى مع الكيان الصهيوني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - "يونيسف": أطفال غزة يحتاجون للسلام

"يونيسف": أطفال غزة يحتاجون للسلام الدائم

المؤتمرنت -
"يونيسف": أطفال غزة يحتاجون للسلام الدائم
أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، اليوم الأحد، أن حماية الأطفال وتلبية احتياجاتهم الأساسية تبقى في صميم أولوياتها، في ظل التحديات الإنسانية العديدة التي يواجهها قطاع غزة.

وأوضحت المنظمة، في تدوينة على منصة "إكس" أن الأطفال في غزة يحتاجون بشكل عاجل إلى السلام الدائم، بالإضافة إلى الفرصة لإعادة بناء مستقبلهم بكرامة وحماية، مؤكدة استمرار جهودها لتوفير الدعم والحماية لهم في هذه الظروف الصعبة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، بعد حرب إبادة جماعية صهيونية استمرت عامين متواصلين، غير أن جيش العدو الإسرائيلي يمارس خروقات يومية للاتفاق، وما يزال يمنع دخول غالبية المساعدات الإنسانية إلى القطاع.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
رياضة: برشلونة يحسم "ديربي كاتالونيا" بثنائية
رياضة: ‏ مالي إلى ربع نهائي كأس أفريقيا
رياضة: أرسنال يحبط بورنموث ويعزز الصدارة
فنون ومنوعات: هاني شاكر يرد على جدل ثروة المليار دولار
رياضة: السنغال تقصي السودان من أمم أفريقيا
مجتمع مدني: التعرق الليلي يخفي خطراً يهدد الحياة!
عربي ودولي: مادورو مكبل اليدين ومعصوب العينين
عربي ودولي: الاحتلال يواصل اعتداءاته على الضفة
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71384
اقتصاد: الصين تفرض ضرائب على أدوات منع الحمل
عربي ودولي: فنزويلا.. وزير الدفاع يطالب بالمقاومة
أخبار: أجواء شديدة البرودة في 6 محافظات
فنون ومنوعات: غادة عبد الرازق تُقاضي منتج "عاليا"
أخبار: سلسلة غارات على حضرموت
علوم وتقنية: تلوث الهواء يسرّع ترقق دماغ المراهقين!
عربي ودولي: كوريا تمدد احتجاز الرئيس السابق
اقتصاد: النفط يبدأ 2026 على ارتفاع
فنون ومنوعات: أحمد السقا يعلن اعتزاله مواقع التواصل
رياضة: أرسنال في مهمة الثأر والسيتي يتربص
أخبار: اليمنيون يؤدون صلاة الغائب على قادة القسام
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب مع بداية 2026
أخبار: الأرصاد يحذّر من "الضريب"
عربي ودولي: غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
عربي ودولي: 82 عملاً مقاوماً بالضفة والقدس
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026