24 ألف اعتداء إسرائيلي على الضفة خلال 2025

وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، خلال العام 2025، ما مجموعه 23 ألفاً و827 اعتداءً بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، في ارتفاع وصف بالقياسي مقارنة بالأعوام السابقة.



وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، خلال مؤتمر صحفي له في رام الله، اليوم الاثنين، أنه من بين الاعتداءات 18,384 اعتداءً نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما نفذ المستوطنون 4,723 اعتداءً، إضافة إلى 720 اعتداءً نفذت بشكل مشترك بين الطرفين.



وقال شعبان: "كان عام 2025 مثقلاً بالدم والخرائط والقرارات، وسياسات الاحتلال لم تقتصر على التوسع الاستيطاني، بل سعت إلى توسيع مفهوم السيطرة ذاته، عبر إعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية وفرض وقائع جديدة على الأرض".



وبين شعبان أن سلطات الاحتلال باتت تفرض سيطرتها الفعلية على نحو 41% من مساحة الضفة الغربية، وتحكم قبضتها على قرابة 70% من المناطق المصنفة (ج)، فيما تستأثر بما يزيد على 90% من مساحة الأغوار الفلسطينية، من خلال منظومة من الأوامر العسكرية وإجراءات المصادرة ونزع الملكية.



وأشار إلى أن اعتداءات المستوطنين أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينياً منذ مطلع العام، إضافة إلى إشعال 434 حريقاً في ممتلكات وحقول المواطنين، بينها 307 حرائق في ممتلكات خاصة و127 حريقاً في أراضٍ زراعية.



وأوضح أن إرهاب المستوطنين أدى إلى تهجير 13 تجمعاً بدوياً فلسطينياً منذ مطلع العام، تضم 197 عائلة بواقع 1090 فرداً، من أماكن سكنهم، في مناطق عدة بينها دير علا، وعين أيوب، والمليحات، ومغاير الدير، وغرب كوبر، والمحاريق، وجيبيا.



وفي ملف هدم المنازل، بين شعبان أن سلطات الاحتلال نفذت، خلال عام 2025، 538 عملية هدم، أدت إلى هدم 1400 منشأة، في ارتفاع غير مسبوق ضمن سياسة استهداف البناء الفلسطيني.



وأوضح أن المنشآت المهدمة شملت 304 منازل مأهولة و74 منزلاً غير مأهول، إضافة إلى 270 منشأة اقتصادية و490 منشأة زراعية، وتركزت عمليات الهدم في محافظات الخليل والقدس ورام الله وطوباس ونابلس، إضافة إلى تسليم سلطات الاحتلال 991 إخطاراً بالهدم.



وعلى صعيد التوسع الاستيطاني، لفت شعبان إلى أن سلطات الاحتلال استولت، خلال عام 2025، على 5572 دونماً من أراضي الفلسطينيين، عبر 94 أمراً عسكرياً، شملت أوامر لإقامة مناطق عازلة حول المستعمرات، وشق طرق أمنية، وبناء أسيجة وجدران، إضافة إلى أوامر استملاك وإعلان "أراضي دولة".



وأضاف أن الاحتلال خصص كذلك 16,733 دونماً من أراضٍ صودرت سابقاً لصالح رعي المستعمرين، في إطار دعم مباشر للبؤر الاستيطانية الزراعية.



واعتبر أن أرقام عام 2025 تعكس تصعيداً غير مسبوق في سياسات الاحتلال، وتدل على مشروع متكامل يستهدف الأرض والإنسان الفلسطيني، ويقوض أي إمكانية لوقف التوسع الاستيطاني أو تحقيق حل سياسي عادل.