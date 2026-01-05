71388 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

الإثنين, 05-يناير-2026 الساعة: 08:31 م - آخر تحديث: 08:22 م (22: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
في زمن المواجهة الكبرى مع الكيان الصهيوني البغيض
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
آن أوان تحرير العقول
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
الوحدة.. الحدث العظيم
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
الوحدة التي يخافونها..!!
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
المؤتمر نت - ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر عام 2023، إلى 71 ألفاً و388 شهيداً، و171 ألفاً و269 مصاباً

المؤتمرنت -
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر عام 2023، إلى 71 ألفاً و388 شهيداً، و171 ألفاً و269 مصاباً.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان اليوم، أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية شهيدان و5 مصابين، بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى ارتفاع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر 2025 إلى 422، وإجمالي الإصابات إلى 1189، في حين جرى انتشال 684 جثمانا.








