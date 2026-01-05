الإثنين, 05-يناير-2026 الساعة: 08:31 م - آخر تحديث: 08:22 م (22: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في زمن المواجهة الكبرى مع الكيان الصهيوني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - يواصل الاحتلال الإسرائيلي، منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ارتكاب انتهاكات جسيمة ومتواصلة بحق الفلسطينيين في غزة، بذريعة الاقتراب أو اختراق ما يُسمّى بـ"الخط الأصفر"

مركز حقوقي: الخط الأصفر بغزة أداةٌ للقتل والتَّدمير

المؤتمرنت -
مركز حقوقي: الخط الأصفر بغزة أداةٌ للقتل والتَّدمير
أكد مركز حقوقي فلسطيني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صعد بشكل خطير في سياسة استخدام القوة المميتة في قطاع غزة، حيث يتم إطلاق النار بشكل مباشر على المدنيين الفلسطينيين الذين يقتربون مما يسمى "الخط الأصفر" أو يسكنون في محيطه.

وقال مركز غزة لحقوق الإنسان في تقريره اليوم، إن عدد الشهداء تجاوزوا 420 فلسطينيا منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، منهم 151 طفلا و60 امرأة، إضافة إلى 1184 مصابا.

وأوضح أن أغلبهم في نطاق ما يسمى "الخط الأصفر"، ولا يزال العدد في ازدياد مستمر، نتيجة الانتهاكات اليومية المتواصلة التي ترتكبها قوات الاحتلال في محيط الخط المذكور، بما في ذلك إطلاق النار المباشر من قناصة الاحتلال، والاستهداف عبر طائرات الاستطلاع المسلحة، والقصف المدفعي، ما يؤكد الطابع المنهجي لاستخدام القوة المميتة ضد المدنيين، وليس كونها حوادث فردية أو استثنائية.

وأوضح المركز أن فريقه الميداني وثق إقدام قوات الاحتلال على التوسيع المتكرر لنطاق الأراضي الخاضعة لسيطرته ضمن "الخط الأصفر" حيث ارتفعت نسبة هذه الأراضي من 53 بالمئة، إلى أكثر من 60 بالمئة في غضون الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث تعمل تلك القوات على تحريك الكتل الأسمنتية الصفراء التي تحدد بداية الخط والتي يمنع على الفلسطينيين تجاوزها.

وأفاد أنه وثق استمرار عمليات الهدم والتجريف المنهجي لما تبقى من منازل وممتلكات مدنية داخل نطاق الخط الأصفر، حيث تعمل قوات الاحتلال على تدمير أحياء سكنية بأكملها أو ما تبقى منها، في إطار سياسة واضحة لفرض واقع ديموغرافي وأمني جديد، يهدف إلى منع السكان من العودة إلى مناطقهم الأصلية.

وأكد المركز الحقوقي، أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا مباشرا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يفترض أن يضمن وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين، وتهيئة الظروف لعودة السكان إلى مناطقهم ومنازلهم، لا فرض خطوط عسكرية جديدة داخل المناطق المأهولة، أو استخدام الاتفاق كغطاء لمواصلة السيطرة الميدانية بالقوة.

وشدد المركز، أن ما يجري على طول ما يسمى بـ"الخط الأصفر" يشكل نموذجا واضحا لإرهاب الدولة، حيث يتناغم السلوك الميداني للجنود مع التصريحات العلنية الصادرة عن قيادة الاحتلال السياسية والعسكرية، التي شرعنت إطلاق النار على كل من يقترب من هذا الخط، واعتبرته "الخط الأمني الجديد".

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي قد دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

لكن جيش الاحتلال واصل خرق الاتفاق وانتهاكاته بحق المدنيين الفلسطينيين، من خلال عمليات قصف واستهداف للمناطق السكنية، ما أسفر عن وقوع عدد الشهداء والجرحى وتفاقم معاناة السكان، وتعطيل جهود استعادة الاستقرار في القطاع، وعرقلة عودة النازحين إلى منازلهم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
رياضة: مانشستر يونايتد يقيل مدربه أموريم
اقتصاد: الذهب يرتفع بأكثر من 1%
اقتصاد: ارتفاع الأسهم الأوروبية
عربي ودولي: أوكرانيا تسقط 137 مسيّرة روسية
مجتمع مدني: 6 عادات شائعة قد تدمِّر صحتك
فنون ومنوعات: بيع سمكة بـ3.27 مليون دولار
محافظات: الحديدة.. تدشين حصاد محصول الذرة الشامية
عربي ودولي: مادورو يمثل أمام محكمة في نيويورك
محافظات: ضبط مفحّط في صنعاء
رياضة: المغرب يبلغ ربع نهائي كأس أفريقيا
أخبار: أبو راس يشيد بمواقف الجزائر المشرفة
رياضة: ريال مدريد يعبر بيتيس ويطارد برشلونة
أخبار: صنعاء: استمرار إغلاق المطار جريمة
فنون ومنوعات: فنانة عربية تتعرّض للابتزاز!
علوم وتقنية: حالتا كسوف للشمس في 2026
علوم وتقنية: نصائح للتخلص من انشغال الذهن
عربي ودولي: مقتل 15 مسلحاً من "الشباب" الصومالية
اقتصاد: صنعاء.. تدشين بيع سيارات كهربائية
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
عربي ودولي: يونيسف: أطفال غزة يحتاجون للسلام
أخبار: طقس اليمن: احذروا البرد القارس
رياضة: برشلونة يحسم "ديربي كاتالونيا" بثنائية
رياضة: ‏ مالي إلى ربع نهائي كأس أفريقيا
أخبار: المؤتمر يحذّر من أي مخططات لتمزيق اليمن
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026