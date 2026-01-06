المؤتمرنت -

العثور على أندر أنواع القطط البرية

أعلنت سلطات حماية البيئة ومنظمة غير حكومية عن إعادة اكتشاف قط بري نادر، كان يُعتقد منذ زمن طويل أنه انقرض في تايلاند، وذلك بعد ثلاثة عقود من آخر رصد موثق له، بحسب ما نشره موقع "ساينس أليرت" Science Alert، نقلاً عن وكالة "فرانس برس".



يُعدّ القط ذو الرأس المسطح من أندر أنواع القطط البرية وأكثرها عرضةً للخطر في العالم. يقتصر انتشاره على جنوب شرق آسيا، وهو مُعرّض لخطر الانقراض بسبب تقلص موائله.



كاميرات مراقبة في محمية طبيعية

شوهد القط، الذي يُشبه حجمه حجم القطط المنزلية، بعينيه الدائريتين المتقاربتين، آخر مرة في تايلاند عام 1995. لكن مسحاً بيئياً بدأ العام الماضي، باستخدام كاميرات مراقبة في محمية الأميرة سيريندهورن للحياة البرية جنوب تايلاند، سجّل 29 رصداً، وفقاً لإدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية وحماية النباتات في البلاد، ومنظمة بانثيرا لحماية القطط البرية.



وقال الطبيب البيطري والباحث كاسيت سوتاشا من "جامعة كاسيتسارت" لوكالة "فرانس برس": "إن إعادة اكتشاف هذا النوع أمرٌ مثيرٌ ومقلقٌ في الوقت نفسه"، مشيراً إلى أن تجزئة الموائل جعلت هذا النوع أكثر عزلةً. لم يتضح على الفور عدد القطط التي تم رصدها، إذ يفتقر هذا النوع إلى علامات مميزة تجعل حصرها أمراً صعباً.



كما صرح مدير برنامج بانثيرا للحفاظ على البيئة، راتابان باتانارانجسان بأن النتائج تشير إلى وجود كثافة عالية نسبياً لهذا النوع.

تضمنت اللقطات أنثى قطة مسطحة الرأس مع صغيرها، وهي علامة نادرة ومشجعة لنوع لا يُنجب عادةً سوى صغير واحد في المرة الواحدة.



وأضاف راتابان أن قطة مسطحة الرأس، وهي قطة ليلية ومراوغة، تعيش عادةً في أنظمة بيئية رطبة كثيفة مثل مستنقعات الخث وأشجار المانغروف في المياه العذبة، وهي بيئات يصعب على الباحثين الوصول إليها للغاية.



وعلى الصعيد العالمي، يُقدّر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة أن حوالي 2500 قط بالغ من فصيلة القطط ذات الرأس المسطح لا تزال تعيش في البرية، ما يصنفها ضمن الأنواع المهددة بالانقراض.



وفي تايلاند، أُدرجت هذه الفصيلة منذ فترة طويلة ضمن قائمة الأنواع "المحتمل انقراضها". ويقول كاسيت، الذي لم يشارك في المسح البيئي ولكنه يُجري أبحاثاً حول القطط البرية منذ سنوات، إن غابات المستنقعات الخثية في تايلاند تعرضت لتجزئة شديدة، ويعود ذلك في معظمه إلى تحويل الأراضي والتوسع الزراعي.



كما تواجه هذه الحيوانات تهديدات متزايدة من الأمراض التي تنقلها الحيوانات الأليفة، وتكافح من أجل التكاثر في المناطق المعزولة. ويضيف أن إعادة اكتشاف هذه الفصيلة تُعطي الأمل، إلا أنها ليست سوى "نقطة انطلاق" لجهود الحفظ المستقبلية.*وكالات

