الثلاثاء, 06-يناير-2026 الساعة: 04:23 م - آخر تحديث: 04:00 م (00: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في زمن المواجهة الكبرى مع الكيان الصهيوني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - العثور على أندر أنواع القطط

العثور على أندر أنواع القطط البرية

المؤتمرنت -
العثور على أندر أنواع القطط البرية
أعلنت سلطات حماية البيئة ومنظمة غير حكومية عن إعادة اكتشاف قط بري نادر، كان يُعتقد منذ زمن طويل أنه انقرض في تايلاند، وذلك بعد ثلاثة عقود من آخر رصد موثق له، بحسب ما نشره موقع "ساينس أليرت" Science Alert، نقلاً عن وكالة "فرانس برس".

يُعدّ القط ذو الرأس المسطح من أندر أنواع القطط البرية وأكثرها عرضةً للخطر في العالم. يقتصر انتشاره على جنوب شرق آسيا، وهو مُعرّض لخطر الانقراض بسبب تقلص موائله.

كاميرات مراقبة في محمية طبيعية
شوهد القط، الذي يُشبه حجمه حجم القطط المنزلية، بعينيه الدائريتين المتقاربتين، آخر مرة في تايلاند عام 1995. لكن مسحاً بيئياً بدأ العام الماضي، باستخدام كاميرات مراقبة في محمية الأميرة سيريندهورن للحياة البرية جنوب تايلاند، سجّل 29 رصداً، وفقاً لإدارة المتنزهات الوطنية والحياة البرية وحماية النباتات في البلاد، ومنظمة بانثيرا لحماية القطط البرية.

وقال الطبيب البيطري والباحث كاسيت سوتاشا من "جامعة كاسيتسارت" لوكالة "فرانس برس": "إن إعادة اكتشاف هذا النوع أمرٌ مثيرٌ ومقلقٌ في الوقت نفسه"، مشيراً إلى أن تجزئة الموائل جعلت هذا النوع أكثر عزلةً. لم يتضح على الفور عدد القطط التي تم رصدها، إذ يفتقر هذا النوع إلى علامات مميزة تجعل حصرها أمراً صعباً.

كما صرح مدير برنامج بانثيرا للحفاظ على البيئة، راتابان باتانارانجسان بأن النتائج تشير إلى وجود كثافة عالية نسبياً لهذا النوع.
تضمنت اللقطات أنثى قطة مسطحة الرأس مع صغيرها، وهي علامة نادرة ومشجعة لنوع لا يُنجب عادةً سوى صغير واحد في المرة الواحدة.

وأضاف راتابان أن قطة مسطحة الرأس، وهي قطة ليلية ومراوغة، تعيش عادةً في أنظمة بيئية رطبة كثيفة مثل مستنقعات الخث وأشجار المانغروف في المياه العذبة، وهي بيئات يصعب على الباحثين الوصول إليها للغاية.

وعلى الصعيد العالمي، يُقدّر الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة أن حوالي 2500 قط بالغ من فصيلة القطط ذات الرأس المسطح لا تزال تعيش في البرية، ما يصنفها ضمن الأنواع المهددة بالانقراض.

وفي تايلاند، أُدرجت هذه الفصيلة منذ فترة طويلة ضمن قائمة الأنواع "المحتمل انقراضها". ويقول كاسيت، الذي لم يشارك في المسح البيئي ولكنه يُجري أبحاثاً حول القطط البرية منذ سنوات، إن غابات المستنقعات الخثية في تايلاند تعرضت لتجزئة شديدة، ويعود ذلك في معظمه إلى تحويل الأراضي والتوسع الزراعي.

كما تواجه هذه الحيوانات تهديدات متزايدة من الأمراض التي تنقلها الحيوانات الأليفة، وتكافح من أجل التكاثر في المناطق المعزولة. ويضيف أن إعادة اكتشاف هذه الفصيلة تُعطي الأمل، إلا أنها ليست سوى "نقطة انطلاق" لجهود الحفظ المستقبلية.*وكالات








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: احتجاز مادورو وزوجته في السجن الفيدرالي ببروكلين
عربي ودولي: روسيا تحصي خسائر أوكرانيا
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
رياضة: نيجيريا تنتزع بطاقة التأهل من موزمبيق
عربي ودولي: 2025.. عام إبادة الإعلام في غزة
رياضة: مصر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا
عربي ودولي: غارات إسرائيلية على لبنان
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
رياضة: مانشستر يونايتد يقيل مدربه أموريم
عربي ودولي: 71388 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
اقتصاد: الذهب يرتفع بأكثر من 1%
عربي ودولي: 24 ألف اعتداء إسرائيلي على الضفة
اقتصاد: ارتفاع الأسهم الأوروبية
عربي ودولي: أوكرانيا تسقط 137 مسيّرة روسية
مجتمع مدني: 6 عادات شائعة قد تدمِّر صحتك
فنون ومنوعات: بيع سمكة بـ3.27 مليون دولار
أخبار: نصائح هامة للمزارعين في 8 مناطق باردة
عربي ودولي: تصعيد إسرائيلي واسع في غزة
محافظات: الحديدة.. تدشين حصاد محصول الذرة الشامية
عربي ودولي: مادورو يمثل أمام محكمة في نيويورك
محافظات: ضبط مفحّط في صنعاء
رياضة: المغرب يبلغ ربع نهائي كأس أفريقيا
أخبار: أبو راس يشيد بمواقف الجزائر المشرفة
رياضة: ريال مدريد يعبر بيتيس ويطارد برشلونة
أخبار: صنعاء: استمرار إغلاق المطار جريمة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026