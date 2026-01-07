المؤتمرنت -

رجل أنجب 43 طفلاً من 5 نساء بهذه القرية

كان «ويليام أب هاول» رجلاً بسيطاً يستمتع بملذّات الحياة الأساسية؛ إذ كان يجد متعته في صيد الأسماك والعناية بحديقة الخضراوات الخاصة به. واعتمد في غذائه إلى حد كبير على منتجات الألبان، وكان يقضي أوقات فراغه في صيد الطيور، حسب صحيفة «ديلي ميرر» البريطانية.



وتشير سجلات الكنيسة في منطقة ويلز البريطانية إلى أنه عاش عمراً مديداً بلغ 105 أعوام، وظل ذهنه وذاكرته متقدين طوال حياته، التي بدت، في معظم الأحوال، عادية وغير لافتة.



غير أن اسمه ما كان ليُخلَّد في الذاكرة لولا إنجاز واحد مذهل؛ إذ أنجب ما مجموعه 43 طفلاً على مدى 81 عاماً.



هذا الإنجاز، إن صحّ تسميته كذلك، جلب شهرة واسعة لرعية تريغايان الصغيرة في جزيرة أنغلسي قبالة ساحل شمال غربي ويلز. ولا تزال ذكراه خالدة في مقبرة كنيسة المنطقة التي تعود إلى القرن الرابع عشر، وهي كنيسة مكرَّسة لقديس أقل شهرةً بكثير من أشهر أبناء الرعية.



وعندما جاب الرحّالة والمستكشف توماس بينانت جزيرة أنغلسي في أواخر القرن الثامن عشر، موثّقاً بدقة مناجم النحاس في جبل باريس، شعر بضرورة الإشارة إلى «أكثر الآباء إنجاباً» في الجزيرة، وذلك في كتابه الصادر عام 1778 بعنوان «جولة في ويلز»، حسب ما أفاد به موقع «ويلز أونلاين».



ومنذ أن بلغ ويليام الحادية والعشرين من عمره، اعتاد على إنجاب طفل كل عامين، وهو نمط حافظ عليه حتى سنواته الأخيرة. وعند وفاته عن عمر يناهز 105 أعوام، كان أصغر أبنائه، غريفيث، لا يتجاوز العامين والنصف عام.



أما الأمهات، فكنّ خمس نساء؛ إذ أنجبت له زوجته الأولى، إيلين ويليامز، 22 طفلاً، بينما أنجبت زوجته الثانية، كاثرين ريتشاردز، 10 أطفال آخرين. أما زوجته الثالثة، إيلين ويليامز، التي يبدو أنها كانت أكثر إدراكاً لطبيعته، فقد أنجبت أربعة أطفال فقط.*وكالات

