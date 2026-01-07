الأربعاء, 07-يناير-2026 الساعة: 09:25 م - آخر تحديث: 09:20 م (20: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في زمن المواجهة الكبرى مع الكيان الصهيوني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
المؤتمر نت - حذّرت وزارة الصحة بقطاع غزة، من أزمة نقص المستهلكات المخبرية إلى مستويات وصفتها بالكارثية، ما ينعكس بشكل خطير على تقديم الرعاية الطبية

صحة غزة: نقص كارثي بالمستهلكات المخبرية

حذّرت وزارة الصحة بقطاع غزة، من أزمة نقص المستهلكات المخبرية إلى مستويات وصفتها بالكارثية، ما ينعكس بشكل خطير على تقديم الرعاية الطبية للمرضى الفلسطينيين.

وأوضحت الصحة، في بيان اليوم، أن 75 بالمئة من مواد فحص الكيمياء غير متوفرة، كما أن 90 بالمئة من أرصدة مواد فحوصات ونقل الدم رصيدها صفر.

وأشارت إلى توقف الفحوصات اللازمة لمرضى الغدد والأورام وزراعة الكلى وأملاح الدم بالإضافة إلى فحص صورة الدم الكاملة (CBC)، لافتة إلى أن 72 بالمئة من مواد فحص المزارع البكتيرية غير متوفرة.

وأضافت أنه منذ أشهر لم يتم إدخال مواد المختبرات وبنوك الدم، ما يعني تفاقم الأزمة للحد الذي قد يعيق تشخيص المرضى وإجراء العمليات الجراحية، مطالبة الجهات المعنية بالتدخل العاجل لتعزيز أرصدة المختبرات وبنوك الدم.

ويواجه سكان قطاع غزة، كارثة ومأساة إنسانية خطيرة منذ حرب الإبادة على غزة في السابع من أكتوبر 2023، وسط منع الاحتلال الإسرائيلي دخول المواد والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تردي الأوضاع المعيشية.








