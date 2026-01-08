المؤتمرنت -

برودة شديدة في 8 محافظات

أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر باستمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على المرتفعات الجبلية والصحارى والهضاب الداخلية، متوقعاً أجواء شديدة البرودة وتشكل الصقيع خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وشمال إب وغرب الجوف وجنوب مأرب ومرتفعات لحج وأبين مع تشكل الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.



في حين قد تكون الأجواء باردة في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، الضالع وتعز وهضاب وصحارى شبوة وحضرموت والمهرة.



وأنذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والصحارى والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة وشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.



ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مزروعاتهم ومحاصيلهم من التلف، والقادمين إلى المناطق الباردة بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.