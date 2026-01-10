الإثنين, 12-يناير-2026 الساعة: 11:35 ص - آخر تحديث: 02:43 ص (43: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الثورة بالحديدة

المؤتمرنت -
افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الثورة بالحديدة
افتتح محافظ الحديدة عبدالله عطيفي، اليوم، وحدة الغسيل الكلوي في هيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة، بتكلفة 75 ألف دولار، في إطار تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وخلال الافتتاح، استمع المحافظ عطيفي إلى شرح من قيادة هيئة مستشفى الثورة حول مكونات وحدة الغسيل الكلوي وتجهيزاتها وآلية تقديم الخدمة للمرضى، وما ستسهم به في تحسين مستوى الرعاية الصحية داخل المستشفى.

واطلع على مستوى التجهيزات الفنية والطبية بالوحدة، مؤكداً أهمية الحفاظ على جاهزية الوحدة وضمان تقديم الخدمة وفق المعايير الطبية المعتمدة.

وأشاد محافظ الحديدة بجهود رئاسة هيئة مستشفى الثورة وكل من أسهم في تجهيز وحدة الغسيل الكلوي، معتبرا هذه الوحدة إضافة نوعية مهمة ستسهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الفشل الكلوي.

ولفت إلى أن تنفيذ مثل هذه المشاريع الخدمية يلبي جزءاً كبيراً من احتياجات المجتمع، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، مشدداً على أهمية الاستمرار في دعم القطاع الصحي وتعزيز قدراته.

من جانبه أوضح رئيس هيئة مستشفى الثورة الدكتور خالد سهيل، أن وحدة الغسيل الكلوي تضم أربعة أجهزة غسيل كلوي بتكلفة 64 ألف دولار، بدعم من وزارة الصحة والبيئة.

وأشار إلى أن الوحدة تضم أيضاً محطة لتنقية المياه مرتبطة بأجهزة الغسيل الكلوي، بتكلفة 11 ألف دولار، تم تمويلها ذاتياً من قبل الهيئة، بما يضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

واعتبر رئيس الهيئة إنشاء وحدة الغسيل الكلوي داخل المستشفى نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية لتخفيف معاناة المرضى الذين كانوا يضطرون للخروج إلى مراكز الغسيل الكلوي خارج الهيئة.

وأشاد، بجهود قيادة وزارة الصحة والبيئة لدورهم الفاعل في دعم الوحدة بأجهزة الغسيل الكلوي، مبينا أن توفير التجهيزات اللازمة سيُسهم في رفع جاهزية الوحدة وتحسين انتظام تقديم الخدمة داخل هيئة مستشفى الثورة، بما يلبي الاحتياج الطبي لمرضى الفشل الكلوي.








