الإثنين, 12-يناير-2026 الساعة: 11:35 ص - آخر تحديث: 02:43 ص (43: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
المجلسُ الانتقاليُّ الجنوبيُّ الإماراتيُّ يُعلِنُ حلَّ ذاتِه
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - حذر مجلس النواب من التحركات المشبوهة والأدوار الخيانية التي يرتكبها المدعو رشاد العليمي، تحت مسمى رئيس مجلس القيادة الرئاسي

النواب يحذّر من التفريط بالسيادة

المؤتمرنت -
النواب يحذّر من التفريط بالسيادة
حذر مجلس النواب من التحركات المشبوهة والأدوار الخيانية التي يرتكبها المدعو رشاد العليمي، تحت مسمى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والذي يحاول بكل صلف ووقاحة رهن اليمن تحت وصاية تحالف دول العدوان.

ونبه مجلس النواب في بيان صادر عنه اليوم، من مغبة الارتهان والتفريط بالسيادة الوطنية التي يُروج لها فاقد الشرعية المدعو رشاد العليمي تحت مسمى استمرار الوصاية على الشعب اليمني، معتبرًا كل خطوة يقوم بها النظام السعودي، إطارًا عدوانيًا، فتدخله في شؤون اليمن ليس له أي شرعية.

وقال "كل التحركات من كافة الأطراف الخارجية بقيادة السعودية التي اعتدت على اليمن، تحت عنوان التحالف ليس لها أي شرعية في التدخل في أي شأن من شؤون اليمن"، لافتًا إلى أن الموقف الرسمي من أي تسوية لابد أن يخضع لاستفتاء شعبي لجميع كافة أبناء اليمن.

وأهاب المجلس بالحكومة والقوات المسلحة والأمن، التحلي باليقظة لحماية السيادة اليمنية ووحدة وأمن واستقرار اليمن والتصدي للمحتلين والغزاة وتحرير كافة الأراضي والجزر اليمنية والصمود والنضال حتى التحرير واستكمال النصر وإنهاء الاحتلال من رجس تحالف دول العدوان ومرتزقته.

واعتبر إعلان المدعو العليمي، تشكيل لجنة عسكرية عليا بقيادة تحالف دول العدوان خيانة عظمى للدستور ووحدة وسيادة اليمن وأمنه واستقراره، ما يتطلب من الجهات المختصة محاكمته هو ومن يعاونه ويسانده بجريمة الخيانة العظمى والتفريط بوحدة وسيادة وأمن واستقرار اليمن أرضاً وإنسانًا.

ودعا البيان، إلى اليقظة والحذر ورفع أعلى درجات الجهوزية والاستعداد لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة والتصدي لأي تحركات لتحالف دول العدوان ومرتزقته.

وأكد مجلس النواب، أن الحل السلمي يكمن في وحدة أبناء الشعب اليمني في الداخل وتحاورهم بعيدًا عن العمالة والارتزاق والارتهان والوصاية الخارجية والتدخل في شؤون اليمن الداخلية.

ودعا كافة القوى الوطنية إلى الإصطفاف لمواجهة المؤامرات والمخططات الخارجية التي تستهدف اليمن وسيادته ووحدته وأمنه واستقراره، معرباً عن ثقته باقتدار الشعب اليمني وقيادته الثورية والسياسية ممثلة بقائد الثورة السيد المجاهد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى والإصطفاف الجماهيري لكافة القوى الوطنية في إسقاط كافة الرهانات الخاسرة واستكمال معارك التحرير لكافة الأراضي والمياه والجزر اليمنية المحتلة، التي لم ولن تظل بعد اليوم مطمعاً ولا نهباً للغزاة والمحتلين.

وجدّد المجلس التأكيد على أن اليمن بحر مترامي الأطراف لا يقبل الميتة في أعماقه وسيلفظ الخونة والمرتزقة والعملاء والمأجورين بعيدا عنه ولهم في الماضي القريب عبرة.

كما أكد مجلس النواب، أن اليمن رقم صعب لا يقبل القسمة ولن يسمح لأذيال وعبيد الغرب والصهاينة في أن يكون لهم موطئ قدم على الأراضي أو المياه أو الجزر اليمنية، مشيرًا إلى أن أي تحركات معادية ستكون أهدافًا للقوات المسلحة اليمنية الباسلة.

ولفت البيان إلى أن السيادة اليمنية ليست للمساومة وأن اليمنيين قادرون على انتزاع حقوقهم بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى وبقوتهم وبأسهم الشديد.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
قضايا وآراء: حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
رياضة: أرسنال يعبر بـ"هاتريك" مارتينيلي
فنون ومنوعات: هاني شاكر يخضع لعملية جراحية
رياضة: بايرن يسحق فولفسبورغ في البوندسليغا
عربي ودولي: استشهاد أسير في سجون الاحتلال
عربي ودولي: غزة.. وصول 12 أسيراً محرراً
فنون ومنوعات: رحيل الفنان السوري أحمد مللي
عربي ودولي: هزة أرضية تضرب بيروت
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على انخفاض
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71412
فنون ومنوعات: محكمة تُبطل زواجا بالذكاء الاصطناعي
علوم وتقنية: مضغ العلكة قد يساعد على التركيز
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
أخبار: لبوزة ومجيديع يطمئنان على صحة أبو حليقة
رياضة: مصر إلى نصف نهائي أمم أفريقيا
رياضة: روما يقاسم ميلان المركز الثاني
عربي ودولي: تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان
رياضة: فوز فياريال وجيرونا في الليغا
عربي ودولي: الأونروا: أطفال غزة يعيشون ظروفاً مزرية
محافظات: إب.. ردم 5 آبار يدوية في يريم
عربي ودولي: اتفاق غزة غطاء الاحتلال لقتل الفلسطينيين
رياضة: الجزائر تودّع كأس أفريقيا
عربي ودولي: البرد يفتك بالأطفال وخيام الغزيّين
فنون ومنوعات: أزمة صحية تُصيب هاني شاكر!
اقتصاد: أسهم أوروبا تغلق عند مستوى قياسي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026