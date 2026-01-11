المؤتمرنت -

النواب يحذّر من التفريط بالسيادة

حذر مجلس النواب من التحركات المشبوهة والأدوار الخيانية التي يرتكبها المدعو رشاد العليمي، تحت مسمى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، والذي يحاول بكل صلف ووقاحة رهن اليمن تحت وصاية تحالف دول العدوان.



ونبه مجلس النواب في بيان صادر عنه اليوم، من مغبة الارتهان والتفريط بالسيادة الوطنية التي يُروج لها فاقد الشرعية المدعو رشاد العليمي تحت مسمى استمرار الوصاية على الشعب اليمني، معتبرًا كل خطوة يقوم بها النظام السعودي، إطارًا عدوانيًا، فتدخله في شؤون اليمن ليس له أي شرعية.



وقال "كل التحركات من كافة الأطراف الخارجية بقيادة السعودية التي اعتدت على اليمن، تحت عنوان التحالف ليس لها أي شرعية في التدخل في أي شأن من شؤون اليمن"، لافتًا إلى أن الموقف الرسمي من أي تسوية لابد أن يخضع لاستفتاء شعبي لجميع كافة أبناء اليمن.



وأهاب المجلس بالحكومة والقوات المسلحة والأمن، التحلي باليقظة لحماية السيادة اليمنية ووحدة وأمن واستقرار اليمن والتصدي للمحتلين والغزاة وتحرير كافة الأراضي والجزر اليمنية والصمود والنضال حتى التحرير واستكمال النصر وإنهاء الاحتلال من رجس تحالف دول العدوان ومرتزقته.



واعتبر إعلان المدعو العليمي، تشكيل لجنة عسكرية عليا بقيادة تحالف دول العدوان خيانة عظمى للدستور ووحدة وسيادة اليمن وأمنه واستقراره، ما يتطلب من الجهات المختصة محاكمته هو ومن يعاونه ويسانده بجريمة الخيانة العظمى والتفريط بوحدة وسيادة وأمن واستقرار اليمن أرضاً وإنسانًا.



ودعا البيان، إلى اليقظة والحذر ورفع أعلى درجات الجهوزية والاستعداد لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة والتصدي لأي تحركات لتحالف دول العدوان ومرتزقته.



وأكد مجلس النواب، أن الحل السلمي يكمن في وحدة أبناء الشعب اليمني في الداخل وتحاورهم بعيدًا عن العمالة والارتزاق والارتهان والوصاية الخارجية والتدخل في شؤون اليمن الداخلية.



ودعا كافة القوى الوطنية إلى الإصطفاف لمواجهة المؤامرات والمخططات الخارجية التي تستهدف اليمن وسيادته ووحدته وأمنه واستقراره، معرباً عن ثقته باقتدار الشعب اليمني وقيادته الثورية والسياسية ممثلة بقائد الثورة السيد المجاهد عبدالملك بدر الدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى والإصطفاف الجماهيري لكافة القوى الوطنية في إسقاط كافة الرهانات الخاسرة واستكمال معارك التحرير لكافة الأراضي والمياه والجزر اليمنية المحتلة، التي لم ولن تظل بعد اليوم مطمعاً ولا نهباً للغزاة والمحتلين.



وجدّد المجلس التأكيد على أن اليمن بحر مترامي الأطراف لا يقبل الميتة في أعماقه وسيلفظ الخونة والمرتزقة والعملاء والمأجورين بعيدا عنه ولهم في الماضي القريب عبرة.



كما أكد مجلس النواب، أن اليمن رقم صعب لا يقبل القسمة ولن يسمح لأذيال وعبيد الغرب والصهاينة في أن يكون لهم موطئ قدم على الأراضي أو المياه أو الجزر اليمنية، مشيرًا إلى أن أي تحركات معادية ستكون أهدافًا للقوات المسلحة اليمنية الباسلة.



ولفت البيان إلى أن السيادة اليمنية ليست للمساومة وأن اليمنيين قادرون على انتزاع حقوقهم بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى وبقوتهم وبأسهم الشديد.