المؤتمرنت -

أجواء شديدة البرودة في 8 محافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أن يكون الطقس بارداً وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية والصحارى والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، شمال إب، غرب الجوف، جنوب مأرب مع احتمالية تكوّن الصقيع على أجزاء محدودة منها.



بينما قد يكون الطقس بارداً إجمالاً في مرتفعات حجة والمحويت وريمة والضالع وتعز ولحج وأبين وهضاب وصحارى شبوة وحضرموت والمهرة.



وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والصحارى والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة وشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.



ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية مزروعاتهم ومحاصيلهم.