إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ما أَشبَهَ الليلةَ بِالبارِحَةِ في تَكرارِ جَريمَةِ الانفِصالِ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمرنت -
انتشار فيروسات قاتلة في غزة
كشف مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، الدكتور محمد أبو سلمية، اليوم، عن انتشار فيروسات تنفسية خطيرة تهدد حياة الفلسطينيين، نتيجة انهيار المناعة، بسبب المجاعة ونقص التغذية، في ظل عجز حاد للمنظومة الصحية.

وأوضح أبو سلمية في تصريحات صحفية، أن هذه الفيروسات يُرجح أنها سلالات متحورة من الإنفلونزا أو فيروس كورونا، مؤكدًا أن الأوضاع "مأساوية وقاتمة" نتيجة آثار حرب الإبادة وانتشار الأمراض بين السكان النازحين.

وأكد أن المستشفيات تعمل فوق طاقتها، مع إشغال الأسرّة بنسبة 150%، فيما يظل تقديم اللقاحات السنوية للفئات الهشة صعبًا.

وحذّر من أن استمرار الاكتظاظ في مراكز الإيواء، مع غياب التدخل الطبي العاجل، "سيؤدي إلى تفاقم الكارثة وارتفاع أعداد الوفيات بسبب الأمراض والظروف الجوية القاسية".

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن نسبة العجز في الأدوية وصلت إلى 52%، وفي المستهلكات الطبية إلى 71%، نتيجة القيود الإسرائيلية على دخول الشاحنات الطبية إلى القطاع، مما أدى إلى أزمة حادة في توفير الرعاية الصحية الأساسية.

ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر 2025، لا تزال الأزمة الإنسانية في غزة تتفاقم، نتيجة تنصل الاحتلال من التزاماته، لا سيما ما يتعلق بفتح المعابر والسماح بإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية.

وتواصل سلطات الاحتلال فرض قيود مشددة على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية ومعدات الفحص والتشخيص، ما يعرقل تقديم الرعاية الصحية الأساسية ويضعف قدرة المستشفيات على الاستجابة للأمراض المعدية والحالات الطارئة.








