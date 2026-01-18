المؤتمرنت -

البرد يشتدّ وتحذير مهم للمواطنين

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، طقساً بارداً وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية والصحارى والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع طقس بارد إلى شديد البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، شمال إب، غرب الجوف.



بينما قد يكون الطقس بارداً في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، تعز، الضالع، لحج، أبين وهضاب وصحارى شبوة وحضرموت والمهرة.



وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والصحارى والهضاب الداخلية من الطقس البارد وشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.



ونصح المزارعين بعمل الإجراءات المناسبة لحماية المزروعات من آثار البرودة، والقادمين إلى المناطق الباردة بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.