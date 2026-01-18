الأحد, 18-يناير-2026 الساعة: 04:55 م - آخر تحديث: 04:33 م (33: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
توفيق عثمان الشرعبي
ما أَشبَهَ الليلةَ بِالبارِحَةِ في تَكرارِ جَريمَةِ الانفِصالِ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - البرد يشتدّ وتحذير مهم لسكان هذه المحافظات

البرد يشتدّ وتحذير مهم للمواطنين

المؤتمرنت -
البرد يشتدّ وتحذير مهم للمواطنين
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، طقساً بارداً وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية والصحارى والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع طقس بارد إلى شديد البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، شمال إب، غرب الجوف.

بينما قد يكون الطقس بارداً في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، تعز، الضالع، لحج، أبين وهضاب وصحارى شبوة وحضرموت والمهرة.

وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والصحارى والهضاب الداخلية من الطقس البارد وشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.

ونصح المزارعين بعمل الإجراءات المناسبة لحماية المزروعات من آثار البرودة، والقادمين إلى المناطق الباردة بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد.








