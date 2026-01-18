المؤتمرنت -

منظمة: وفيات بين الرضّع بغزة بسبب البرد

أفادت منظمة "أنقذوا الأطفال"، اليوم الأحد، بأن أرقامًا جديدة في قطاع غزة تُظهر وفاة ثمانية رُضّع حتى الآن نتيجة انخفاض حرارة الجسم خلال فصل الشتاء الحالي، في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها السكان.



وقالت المنظمة نقلًا عن مديرها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية، أحمد الهنداوي، في تدوينة على منصة "إكس"، إن هذه الوفيات "كان من الممكن تفاديها".



وأشار إلى أن المنازل في غزة تحولت إلى أنقاض، فيما لا توفّر الملاجئ المؤقتة التي تلجأ إليها العائلات الحدّ الأدنى من مقومات البقاء على قيد الحياة.

