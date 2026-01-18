المؤتمرنت -

العدو الصهيوني يقصف مناطق في شرق وجنوب غزة

نفذ جيش العدو الصهيوني ، صباح اليوم ، عمليات نسف لمبانٍ سكنية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قبل أن يشن الطيران الحربي للعدو سلسلة من الغارات الجوية على المدينة ، وذلك في إطار استمرار خروقاته لوقف إطلاق النار في القطاع.



كما واصلت آليات جيش العدو الإسرائيلي إطلاق النار، وقنابل الإضاءة في مناطق شرقي خانيونس جنوب القطاع، وشرقي حي التفاح وبلدة جباليا شمالا ، حسبما أفادت وكالة قدس برس.



وأفادت مصادر محلية أن الآليات أطلقت نيرانها بكثافة شرقي مخيم البريج وسط القطاع، في إطار استمرار التصعيد الميداني وخرق وقف إطلاق النار.



وأوضحت المصادر أن جيش العدو الإسرائيلي أطلق نيرانه وقنابل إنارة جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، تزامنا مع إطلاق قوات البحرية نيرانها في بحر المدينة.



وأفادت المصادر بأن مدفعية العدو قصفت أنحاء مختلفة شرقي بلدة جباليا شمالي القطاع وفي حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق عشوائي للنيران من الطائرات المروحية في ذات المناطق.



إلى جانب ذلك، فقد أطلقت طائرات العدو المروحية نيرانها شرقي مخيم البريج وسط القطاع.

