وزارة الاعلام ومؤسساتها تُحيي ذكرى سنوية الشهيد

قال وكيل وزارة الاعلام لقطاع العلاقات والاعلام الخارجي محمد منصور إن الحديث عن ذكرى سنوية الشهيد، هو حديث عن شخصية انحازت للقرآن الكريم والثقة بالله عز وجل.



وأضاف منصور، في كلمة له بفعالية الذكرى السنوية للشهيد، نظمتها وزارة الاعلام ومؤسساتها صباح اليوم في صنعاء، إن نتائج المسيرة القرآنية، أثمرت عزة وكرامة وانتصارات وانتشارًا للمشروع القرآني.



وأعرب الوكيل منصور، عن الأسف في أن أنظمة عربية وإسلامية انخرطت مع المشروع الصهيوني، الأمريكي، وباتت تهيئ الساحة لهذا المشروع الخطير على الأمة.

