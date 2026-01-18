الأحد, 18-يناير-2026 الساعة: 07:57 م - آخر تحديث: 07:54 م (54: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
أعلن رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، علي شعث، بدء عمل اللجنة رسمياً عبر توقيعه أول قراراته الرسمية

اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبدأ أعمالها

المؤتمرنت -
اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبدأ أعمالها
أعلن رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، علي شعث، بدء عمل اللجنة رسمياً عبر توقيعه أول قراراته الرسمية، كاشفاً تفاصيل تتعلق بالمهام المنوطة بعمل تلك اللجنة في الفترة المقبلة.

وقال شعث، عبر حسابه على منصة "إكس": "اليوم وفي أول إجراء رسمي لي، قمت باعتماد وتوقيع بيان اللجنة الوطنية لإدارة غزة، تأكيداً على ولايتنا الإدارية ومبادئنا التشغيلية".

وأضاف: "بموجب الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وخطة السلام ذات النقاط العشرين التي أعلنها الرئيس ترامب، تلتزم اللجنة الوطنية لإدارة غزة بتحويل المرحلة الانتقالية في القطاع إلى أساس راسخ لازدهار فلسطيني مستدام".


وتابع شعث: "تحت إشراف مجلس السلام برئاسة الرئيس دونالد ترامب، وبدعم ومساندة الممثل السامي لغزة، تتمثل مهمتنا في إعادة بناء قطاع غزة، لا على مستوى بنيته التحتية فحسب، بل في إعادة إحياء نسيجه المجتمعي واستعادة الأمل في مستقبله".

وأكد التزام اللجنة بترسيخ الأمن، واستعادة الخدمات الأساسية التي تمثل حجر الزاوية للكرامة الإنسانية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، إلى جانب دعم مجتمع يقوم على قيم السلام والديمقراطية وسيادة القانون.

كما أكد أن "اللجنة الاستشارية الوطنية للحكم الرشيد ستعمل وفقاً لأعلى معايير النزاهة والشفافية، على بناء اقتصاد منتج قادر على توفير فرص متكافئة للجميع بدلاً من البطالة".

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت عن تشكيل هيئة تنفيذية جديدة، يوم الجمعة، أوكلت إليها مهمة تحويل "رؤية مجلس السلام" إلى خطوات عملية على الأرض، وذلك لإعادة رسم مقاربة سياسية واقتصادية لإدارة المرحلة المقبلة بالقطاع.








