الأحد, 18-يناير-2026 الساعة: 09:32 م - آخر تحديث: 09:29 م (29: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
ما أَشبَهَ الليلةَ بِالبارِحَةِ في تَكرارِ جَريمَةِ الانفِصالِ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - أتلف فرع المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بمحافظة الحديدة، اليوم، 140 لغماً مضاداً للآليات

إتلاف 140 لغماً في الحديدة

المؤتمرنت -
إتلاف 140 لغماً في الحديدة
أتلف فرع المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بمحافظة الحديدة، اليوم، 140 لغماً مضاداً للآليات من مخلفات العدوان السعودي الأمريكي، تم اكتشافها في الحقل رقم (3) بمنطقة الأحواض بمديرية الحالي، ضمن أعمال التطهير الجارية لتأمين المناطق السكنية وطرق الحركة.

وأوضح مدير فرع المركز العقيد يحيى صبر أن عملية الإتلاف نفذتها الفصيلة الثانية، بعد قيام فريق الطوارئ وفريق التدمير بتجهيز الألغام تمهيداً لإتلافها، نظراً لكون المنطقة مأهولة بالسكان وتضم طرقاً متعددة تؤدي إلى قرى كبيرة، ما كان يشكل خطراً على المواطنين وممتلكاتهم.

وأشار إلى أن العملية تأتي في إطار حملة عودة المواطنين إلى المناطق التي جرى تطهيرها من الألغام ومخلفات الحرب، مؤكداً أن المركز يواصل أعماله الميدانية رغم المعوقات والصعوبات التي تواجه تنفيذ الأعمال في الميدان.

وأكد صبر أن هذه الجهود الإنسانية تُنفذ في ظل تحديات كبيرة، في مقدمتها شح الدعم المالي والتحديات اللوجستية، لا سيما مع اتساع نطاق التلوث بالألغام ومخلفات العدوان، لافتاً إلى أن العمل مستمر وفق الإمكانات المتاحة لإنقاذ الأرواح وتقليل أعداد الضحايا والتخفيف من آثار التلوث على المجتمعات المتضررة.

وأوضح أن استدامة وتوسيع هذه الجهود يتطلب تعزيز الشراكات الإنسانية وزيادة الدعم المالي واللوجستي بما يواكب حجم التلوث القائم، ويسهم في تسريع تحرير الأراضي وبناء مستقبل أكثر أماناً للمجتمعات المتأثرة بالألغام ومخلفات العدوان.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مجتمع مدني: لماذا يكذب الطفل؟
فنون ومنوعات: محمد رمضان خارج حفل نهائي "الكان"
اقتصاد: افتتاح معرض السيارات والمحركات
عربي ودولي: العدو الصهيوني يقصف مناطق في غزة
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 13 فلسطينياً من الضفة
فنون ومنوعات: أصالة تمنع ابنتها من الغناء
رياضة: إنتر يواصل التحليق في قمة الكالتشيو
رياضة: نيجيريا تحصد برونزية أمم أفريقيا
اقتصاد: تفعيل السند الإلكتروني للموارد الزكوية
عربي ودولي: البرد يودي بحياة رضيعة في غزة
عربي ودولي: أوكرانيا تكشف خسائر الجيش الروسي
اقتصاد: ارتفاع طفيف في أسعار النفط
عربي ودولي: 71548 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
أخبار: رئيس المؤتمر يعزّي بوفاة نائب رئيس الجمهورية الأسبق علي سالم البِيض
رياضة: ريال مدريد يعود إلى الانتصارات
أخبار: وفاة السياسي علي سالم البيض
رياضة: يونايتد يلدغ جاره بثنائية
مجتمع مدني: نصائح للحد من استخدام طفلك للشاشات
فنون ومنوعات: اتهام شخص بسرقة القبور
أخبار: صنعاء: تدشين مهرجان العسل اليمني
أخبار: جرحى مدنيون بنيران سعودية بصعدة
عربي ودولي: 14 عملاً مقاوماً بالضفة في 24 ساعة
علوم وتقنية: ما أفضل وقت لتناول التمر؟
أخبار: طقس اليمن.. الصقيع مستمر
أخبار: مؤتمريو سقطرى يرفضون جرّ المحافظة لصراعات الأجندة الخارجية
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026