المؤتمرنت -

إتلاف 140 لغماً في الحديدة

أتلف فرع المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام بمحافظة الحديدة، اليوم، 140 لغماً مضاداً للآليات من مخلفات العدوان السعودي الأمريكي، تم اكتشافها في الحقل رقم (3) بمنطقة الأحواض بمديرية الحالي، ضمن أعمال التطهير الجارية لتأمين المناطق السكنية وطرق الحركة.



وأوضح مدير فرع المركز العقيد يحيى صبر أن عملية الإتلاف نفذتها الفصيلة الثانية، بعد قيام فريق الطوارئ وفريق التدمير بتجهيز الألغام تمهيداً لإتلافها، نظراً لكون المنطقة مأهولة بالسكان وتضم طرقاً متعددة تؤدي إلى قرى كبيرة، ما كان يشكل خطراً على المواطنين وممتلكاتهم.



وأشار إلى أن العملية تأتي في إطار حملة عودة المواطنين إلى المناطق التي جرى تطهيرها من الألغام ومخلفات الحرب، مؤكداً أن المركز يواصل أعماله الميدانية رغم المعوقات والصعوبات التي تواجه تنفيذ الأعمال في الميدان.



وأكد صبر أن هذه الجهود الإنسانية تُنفذ في ظل تحديات كبيرة، في مقدمتها شح الدعم المالي والتحديات اللوجستية، لا سيما مع اتساع نطاق التلوث بالألغام ومخلفات العدوان، لافتاً إلى أن العمل مستمر وفق الإمكانات المتاحة لإنقاذ الأرواح وتقليل أعداد الضحايا والتخفيف من آثار التلوث على المجتمعات المتضررة.



وأوضح أن استدامة وتوسيع هذه الجهود يتطلب تعزيز الشراكات الإنسانية وزيادة الدعم المالي واللوجستي بما يواكب حجم التلوث القائم، ويسهم في تسريع تحرير الأراضي وبناء مستقبل أكثر أماناً للمجتمعات المتأثرة بالألغام ومخلفات العدوان.