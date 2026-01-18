المؤتمرنت -

إنشاء مختبر مركزي لفحص العسل في صنعاء

ناقش اجتماع برئاسة القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار سام البشيري، الإجراءات التنفيذية لإنشاء مختبر مركزي متخصص لفحص العسل في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، في إطار التوجهات الحكومية للنهوض بقطاع النحل وإنتاج العسل.



واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية المهندس سامي مقبولي والمدير العام التنفيذي لهيئة المواصفات والمقاييس عبدالله العاطفي، المواصفات الفنية لأجهزة الفحص المطلوبة للمختبر والصعوبات التي تواجه تسويق العسل اليمني جراء غياب الفحوصات .



وخلال الاجتماع شدد القائم بأعمال الوزير على أهمية بدء الإجراءات التنفيذية لإنشاء المختبر وفق الخطوات المزمنة.



وأكد أهمية إنشاء المختبر في ظل توسع مشاريع التمكين الاقتصادي بمجال تربية النحل وإنتاج العسل، وكذا مكافحة الغش والحفاظ على سمعة العسل اليمني كثروة اقتصادية وطنية، من خلال منح منتجي العسل الملتزمين شهادة جودة ترفع ثقة المستهلك في الأسواق المحلية والخارجية بجودة منتج العسل اليمني المشهور عالميا بما يمتلكه من خصائص وجودة عالية.



وفي السياق زار القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ومعه المدير العام التنفيذي للهيئة، المختبرات البيطرية المركزية، واستمعا من وكيل وزارة الزراعة لقطاع الثروة الحيوانية الدكتور عبدالرؤوف الشوكاني، إلى شرح عن تجهيزات المختبرات والخدمات التي يقدمها.



وأكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد أهمية إيجاد قنوات مشتركة للتعاون بين هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، والمختبرات البيطرية المركزية التابعة لوزارة الزراعة، وبما يحقق تكامل وتطوير الخدمات المقدمة، ويحسن جودة الأنشطة الاقتصادية في مجالات الثروة الحيوانية والزراعية.