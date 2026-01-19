المؤتمرنت -

قيادات المؤتمر تقدم واجب العزاء في وفاة علي سالم البيض

بتكليف من رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابوراس قام الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله احمد مجيديع ومعه عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة السياسية عبده العدلة وعضو اللجنة العامة رئيس فرع المؤتمر بأمانة العاصمة الدكتور جمال الخولاني بتقديم واجب العزاء في وفاة النائب الاسبق لرئيس الجمهورية اليمنية والامين العام الاسبق للحزب الاشتراكي اليمني علي سالم البيض في مقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي بالعاصمة صنعاء .

ونقل مجيديع والعدلة والخولاني الى رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي يحيى منصور ابو اصبع تعازي رئيس المؤتمر الاخ صادق بن أمين ابوراس وقيادات المؤتمر برحيل علي سالم البيض الذي كان احد صناع الوحدة اليمنية الى جانب الرئيس السابق علي عبدالله صالح مشيدين بادواره النضالية ؛وتم قراءة الفاتحة الى روح الفقيد علي سالم البيض رحمه الله .

هذا وقد عبر ابو اصبع عن شكره لرئيس وقيادات المؤتمر على مشاركة الحزب الاشتراكي العزاء بوفاة المناضل علي سالم البيض .