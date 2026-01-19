الإثنين, 19-يناير-2026 الساعة: 02:15 م - آخر تحديث: 01:08 م (08: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
ما أَشبَهَ الليلةَ بِالبارِحَةِ في تَكرارِ جَريمَةِ الانفِصالِ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - بتكليف من رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابوراس قام الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية

قيادات المؤتمر تقدم واجب العزاء في وفاة علي سالم البيض

المؤتمرنت -
قيادات المؤتمر تقدم واجب العزاء في وفاة علي سالم البيض
بتكليف من رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابوراس قام الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله احمد مجيديع ومعه عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة السياسية عبده العدلة وعضو اللجنة العامة رئيس فرع المؤتمر بأمانة العاصمة الدكتور جمال الخولاني بتقديم واجب العزاء في وفاة النائب الاسبق لرئيس الجمهورية اليمنية والامين العام الاسبق للحزب الاشتراكي اليمني علي سالم البيض في مقر اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي بالعاصمة صنعاء .
ونقل مجيديع والعدلة والخولاني الى رئيس اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي يحيى منصور ابو اصبع تعازي رئيس المؤتمر الاخ صادق بن أمين ابوراس وقيادات المؤتمر برحيل علي سالم البيض الذي كان احد صناع الوحدة اليمنية الى جانب الرئيس السابق علي عبدالله صالح مشيدين بادواره النضالية ؛وتم قراءة الفاتحة الى روح الفقيد علي سالم البيض رحمه الله .
هذا وقد عبر ابو اصبع عن شكره لرئيس وقيادات المؤتمر على مشاركة الحزب الاشتراكي العزاء بوفاة المناضل علي سالم البيض .








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: السنغال تتوّج بكأس أمم أفريقيا
رياضة: إيفرتون يحرم أستون فيلا من الوصافة
رياضة: روما يتخطى تورينو بثنائية
مجتمع مدني: لماذا يكذب الطفل؟
فنون ومنوعات: محمد رمضان خارج حفل نهائي "الكان"
اقتصاد: افتتاح معرض السيارات والمحركات
عربي ودولي: العدو الصهيوني يقصف مناطق في غزة
عربي ودولي: منظمة: وفيات الرضّع بغزة بسبب البرد
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 13 فلسطينياً من الضفة
فنون ومنوعات: أصالة تمنع ابنتها من الغناء
رياضة: إنتر يواصل التحليق في قمة الكالتشيو
رياضة: نيجيريا تحصد برونزية أمم أفريقيا
اقتصاد: تفعيل السند الإلكتروني للموارد الزكوية
عربي ودولي: البرد يودي بحياة رضيعة في غزة
أخبار: العسل اليمني بين عظمة الحضور ومتاعب التحديات
عربي ودولي: أوكرانيا تكشف خسائر الجيش الروسي
اقتصاد: ارتفاع طفيف في أسعار النفط
عربي ودولي: 71548 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
أخبار: رئيس المؤتمر يعزّي بوفاة نائب رئيس الجمهورية الأسبق علي سالم البِيض
رياضة: ريال مدريد يعود إلى الانتصارات
أخبار: وفاة السياسي علي سالم البيض
رياضة: يونايتد يلدغ جاره بثنائية
مجتمع مدني: نصائح للحد من استخدام طفلك للشاشات
فنون ومنوعات: اتهام شخص بسرقة القبور
أخبار: صنعاء: تدشين مهرجان العسل اليمني
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026