المؤتمرنت - استطلاع - إبراهيم الحجاجي -

الاحتطاب هاجس مرعب للنحل وناقوس خطر للعسل اليمني

احتطاب الاشجار التي تتغذى منها النحل وفي مقدمتها شجرة السدر التي تجني النحل منها أجود انواع العسل، أصبح هاجسا مرعبا يهدد وجود النحل اليمني ويؤثر على تطوير انتاج العسل وجودته.



استطلعنا آراء عدد من المشاركين في المهرجان الوطني للعسل اليمني في موسمه الرابع، والذي تقيمه حاليا بصنعاء أمانة العاصمة ممثلة بقطاع الزراعة ووزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، بتمويل وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بالأمانة.



البداية مع أحد منتجي العسل الشيخ علي عبدالباري الدميني الذي زار المهرجان اليوم، حيث أبدى اعجابه بالمهرجان ومعبرا عن شكره لمن نظمه وساهم في إظهاره بهذا المستوى، وأن العسل اليمني الأفضل على مستوى العالم، إلا أنه يفتقر لمنبر اعلامي متخصص لإبرازه ومناقشة كل ما يتعلق به، فإن المهرحان فرصة للترويج وتعزيز إبرازه ونشر الوعي عن مكانته وجودته والتعريف بأنواعه ومواطنه داخل اليمن.



وأشار الى أن أكثر ما يعيق انتاج العسل بشكل أكثر والنحل بشكل عام، هو الاحتطاب الجائر للاشجار التي تتغذى منها النحل، الى درجة احتطاب أشجار يصل عمرها الى نصف قرن وتباع بثمن بخس، بالاضافة الى رش المبيدات والسموم الزراعية في الوديان ما يؤثر على النحل ويسبب نفوق الكثير منها، مطالبا الجهات المختصة والمعنية سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من احتطاب الاشجار التي تتغذى منها النحل وكذا إيجاد طرق تقي النحل من مخاطر السموم.



من جهته قال حسين النعيمي عن (فاخر من الآخر للعسل اليمني) إن إقامة المهرجان من أجل تعريف المجتمع او الكثير منه عن انواع العسل ومواطنه وكيف يستطيع المستهلك التمييز بين العسل عالي الجودة والعكس، حتى يستطيع شراء المنتج ذات جودة، وأن الاقبال كبير على المهرجان، وأن المشاركة فيه ايضا لعرض منتجات المشاركين وفرصة لتطوير مستوى التعامل التجاري للعسل وسهولة الوصول الى الفئات المستهدفة.



وأوضح أن تصدير العسل الى خارج اليمن يمر بشكل لا بأس به رغم الصعوبات والظروف الصعبة التي تمر بها اليمن، متمنيا الحفاظ على جودة العسل اليمني سواء من قبل النحال والمنتج او التاجر، وأن على بعض التجار أن يبيعو بأمانة ومصداقية بعيدا عن الغش والاساليب التي تسيء الى سمعة العسل اليمني، وأن على المجتمع أن يتثقف ويعرف عن العسل حتى يستطيع أن يميز بين انواع العسل.



بدوره أكد مجاهد حسين علي السعدي عن (ثمرات حضرموت للعسل اليمني) أن اليمن غنية بهذا المنتج تاريخيا وما يزال أفضل جودة على مستوى العالم، منوها الى بعض العوائق التي تواجه النحل وكذا النحالين، منها الاحتطاب الجائر للشجر التي تتغذى منها النحل والذي أصبح هاجس مرعب للنحل والنحالين والعسل اليمني ومنتجيه بشكل عام.



وطالب السعدي الجهات المختصة والمعنية والمجتمعية سرعة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على العسل اليمني وتعزيز الجهود الكفيلة بحمايته وتطوير انتاجه وتسويقه.