الإثنين, 19-يناير-2026 الساعة: 06:47 م - آخر تحديث: 05:20 م (20: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
ما أَشبَهَ الليلةَ بِالبارِحَةِ في تَكرارِ جَريمَةِ الانفِصالِ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - احتطاب الاشجار التي تتغذى منها النحل وفي مقدمتها شجرة السدر التي تجني النحل منها أجود انواع العسل، أصبح هاجسا مرعبا يهدد وجود النحل اليمني ويؤثر على تطوير انتاج العسل وجودته

الاحتطاب هاجس مرعب للنحل وناقوس خطر للعسل اليمني

المؤتمرنت - استطلاع - إبراهيم الحجاجي -
الاحتطاب هاجس مرعب للنحل وناقوس خطر للعسل اليمني
احتطاب الاشجار التي تتغذى منها النحل وفي مقدمتها شجرة السدر التي تجني النحل منها أجود انواع العسل، أصبح هاجسا مرعبا يهدد وجود النحل اليمني ويؤثر على تطوير انتاج العسل وجودته.

استطلعنا آراء عدد من المشاركين في المهرجان الوطني للعسل اليمني في موسمه الرابع، والذي تقيمه حاليا بصنعاء أمانة العاصمة ممثلة بقطاع الزراعة ووزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، بتمويل وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بالأمانة.

البداية مع أحد منتجي العسل الشيخ علي عبدالباري الدميني الذي زار المهرجان اليوم، حيث أبدى اعجابه بالمهرجان ومعبرا عن شكره لمن نظمه وساهم في إظهاره بهذا المستوى، وأن العسل اليمني الأفضل على مستوى العالم، إلا أنه يفتقر لمنبر اعلامي متخصص لإبرازه ومناقشة كل ما يتعلق به، فإن المهرحان فرصة للترويج وتعزيز إبرازه ونشر الوعي عن مكانته وجودته والتعريف بأنواعه ومواطنه داخل اليمن.

وأشار الى أن أكثر ما يعيق انتاج العسل بشكل أكثر والنحل بشكل عام، هو الاحتطاب الجائر للاشجار التي تتغذى منها النحل، الى درجة احتطاب أشجار يصل عمرها الى نصف قرن وتباع بثمن بخس، بالاضافة الى رش المبيدات والسموم الزراعية في الوديان ما يؤثر على النحل ويسبب نفوق الكثير منها، مطالبا الجهات المختصة والمعنية سرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من احتطاب الاشجار التي تتغذى منها النحل وكذا إيجاد طرق تقي النحل من مخاطر السموم.

من جهته قال حسين النعيمي عن (فاخر من الآخر للعسل اليمني) إن إقامة المهرجان من أجل تعريف المجتمع او الكثير منه عن انواع العسل ومواطنه وكيف يستطيع المستهلك التمييز بين العسل عالي الجودة والعكس، حتى يستطيع شراء المنتج ذات جودة، وأن الاقبال كبير على المهرجان، وأن المشاركة فيه ايضا لعرض منتجات المشاركين وفرصة لتطوير مستوى التعامل التجاري للعسل وسهولة الوصول الى الفئات المستهدفة.

وأوضح أن تصدير العسل الى خارج اليمن يمر بشكل لا بأس به رغم الصعوبات والظروف الصعبة التي تمر بها اليمن، متمنيا الحفاظ على جودة العسل اليمني سواء من قبل النحال والمنتج او التاجر، وأن على بعض التجار أن يبيعو بأمانة ومصداقية بعيدا عن الغش والاساليب التي تسيء الى سمعة العسل اليمني، وأن على المجتمع أن يتثقف ويعرف عن العسل حتى يستطيع أن يميز بين انواع العسل.

بدوره أكد مجاهد حسين علي السعدي عن (ثمرات حضرموت للعسل اليمني) أن اليمن غنية بهذا المنتج تاريخيا وما يزال أفضل جودة على مستوى العالم، منوها الى بعض العوائق التي تواجه النحل وكذا النحالين، منها الاحتطاب الجائر للشجر التي تتغذى منها النحل والذي أصبح هاجس مرعب للنحل والنحالين والعسل اليمني ومنتجيه بشكل عام.

وطالب السعدي الجهات المختصة والمعنية والمجتمعية سرعة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على العسل اليمني وتعزيز الجهود الكفيلة بحمايته وتطوير انتاجه وتسويقه.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: 4 طرق بسيطة لتحسين الذاكرة
عربي ودولي: مئات المستوطنون يقتحمون الأقصى
رياضة: السنغال تتوّج بكأس أمم أفريقيا
رياضة: إيفرتون يحرم أستون فيلا من الوصافة
رياضة: روما يتخطى تورينو بثنائية
أخبار: إتلاف 140 لغماً في الحديدة
مجتمع مدني: لماذا يكذب الطفل؟
فنون ومنوعات: محمد رمضان خارج حفل نهائي "الكان"
اقتصاد: افتتاح معرض السيارات والمحركات
أخبار: اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبدأ أعمالها
أخبار: وزارة الاعلام تُحيي ذكرى سنوية الشهيد
عربي ودولي: العدو الصهيوني يقصف مناطق في غزة
عربي ودولي: منظمة: وفيات الرضّع بغزة بسبب البرد
أخبار: البرد يشتدّ وتحذير مهم للمواطنين
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 13 فلسطينياً من الضفة
فنون ومنوعات: أصالة تمنع ابنتها من الغناء
رياضة: إنتر يواصل التحليق في قمة الكالتشيو
رياضة: نيجيريا تحصد برونزية أمم أفريقيا
اقتصاد: تفعيل السند الإلكتروني للموارد الزكوية
عربي ودولي: البرد يودي بحياة رضيعة في غزة
أخبار: العسل بين عظمة الحضور ومتاعب التحديات
عربي ودولي: أوكرانيا تكشف خسائر الجيش الروسي
اقتصاد: ارتفاع طفيف في أسعار النفط
عربي ودولي: 71548 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
أخبار: رئيس المؤتمر يعزّي بوفاة نائب رئيس الجمهورية الأسبق علي سالم البِيض
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026