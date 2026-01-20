الثلاثاء, 20-يناير-2026 الساعة: 12:58 ص - آخر تحديث: 12:55 ص (55: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
ما أَشبَهَ الليلةَ بِالبارِحَةِ في تَكرارِ جَريمَةِ الانفِصالِ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من مستويات قياسية لانتشار الأمراض في قطاع غزة

الأونروا تحذّر من انتشار قياسي للأمراض بغزة

المؤتمرنت -
الأونروا تحذّر من انتشار قياسي للأمراض بغزة
حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من مستويات قياسية لانتشار الأمراض في قطاع غزة، بسبب موجات البرد وحرمان الأطفال من اللقاحات، وسط انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر ومنع إدخال المساعدات الأساسية، بما فيها الطبية.

وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، في بيان، إنه "في خضم ما يزيد على عامين من الحرب على قطاع غزة، حرم الأطفال مرارا وتكرارا من اللقاحات الضرورية لحمايتهم من الأمراض التي يمكن الوقاية منها".

وعن الوضع الراهن بغزة، أكد المسؤول الأممي أن "طقس الشتاء القاسي يحكم قبضته على غزة، بما يرافق ذلك من البرد الشديد والأمطار الغزيرة والفيضانات، ما يُفاقم من مخاطر انتشار الأمراض التي بلغت بالقطاع مستويات قياسية أصلا".

وأوضح أن "سوء أوضاع المياه والصرف الصحي في مراكز الإيواء المكتظّة، وانهيار النظام الصحي عوامل تساهم في انتشار الأمراض بالقطاع".

وأشار إلى أن "فرق الأونروا بدأت بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ومنظمة الصحة العالمية وشركاء محليين، بالجولة الثانية من حملة تطعيم استدراكية الأطفال دون سن الثالثة"، ممن فاتتهم اللقاحات الأساسية على مدار عامين من حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها "إسرائيل".

ويواجه قطاع غزة كارثة إنسانية متفاقمة، ولا سيّما بعد توقّعات بوصول منخفض جوي جديد في خلال هذا الأسبوع، يكون مصحوباً بأمطار وعواصف رعدية، وسط تحذيرات من أخطار تشكّل السيول في المناطق المنخفضة.

ويأتي ذلك في وقت يعيش فيه أكثر من مليونَي فلسطيني في قطاع غزة أوضاعاً إنسانية قاسية، بعد تدمير واسع للمنازل والبنى التحتية، الأمر الذي أجبر مئات الآلاف على السكن في خيام مؤقتة تفتقر إلى أدنى مقوّمات الحماية من العوامل الجوية.

وخلال أكثر من عامَين من حرب الإبادة، تعمّدت القوات الإسرائيلية استهداف المنظومة الصحية في قطاع غزة، فقصفت المستشفيات والمرافق الطبية ومخازن الأدوية، واستهدفت كذلك الطواقم العاملة في هذا المجال واعتقلت عدداً من أفرادها، فيما منعت إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، بما فيها تلك المنقذة للحياة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
مجتمع مدني: من هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان؟
عربي ودولي: قتلى وجرحى بانفجار وسط كابل
عربي ودولي: 9350 أسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال
فنون ومنوعات: عمرو أديب: حياتي الشخصية خط أحمر
رياضة: نتائج قرعة ربع نهائي كأس إسبانيا
رياضة: برشلونة يسقط أمام سوسيداد
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
عربي ودولي: 14 عملاً مقاوماً بالضفة خلال 48 ساعة
فنون ومنوعات: معمرة تكشف سر تمتعها بالصحة
علوم وتقنية: 4 طرق بسيطة لتحسين الذاكرة
عربي ودولي: مئات المستوطنون يقتحمون الأقصى
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71550
أخبار: قيادات المؤتمر تقدم واجب العزاء في وفاة علي سالم البيض
رياضة: السنغال تتوّج بكأس أمم أفريقيا
رياضة: إيفرتون يحرم أستون فيلا من الوصافة
رياضة: روما يتخطى تورينو بثنائية
أخبار: مختبر مركزي لفحص العسل بصنعاء
أخبار: إتلاف 140 لغماً في الحديدة
مجتمع مدني: لماذا يكذب الطفل؟
فنون ومنوعات: محمد رمضان خارج حفل نهائي "الكان"
اقتصاد: افتتاح معرض السيارات والمحركات
أخبار: اللجنة الوطنية لإدارة غزة تبدأ أعمالها
أخبار: وزارة الاعلام تُحيي ذكرى سنوية الشهيد
عربي ودولي: العدو الصهيوني يقصف مناطق في غزة
عربي ودولي: منظمة: وفيات الرضّع بغزة بسبب البرد
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026