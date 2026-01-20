المؤتمرنت -

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71551

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 71 ألفاً و551 شهيداً، و171 ألفاً و372 مصاباً.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية، شهيدا جديدا و7 إصابات، لافتة إلى ارتفاع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر الماضي إلى 466 شهيدا، و1294 مصابا.



ونوهت إلى أن عمليات البحث عن ضحايا آخرين تحت ركام البنايات التي دمرها الاحتلال أفضت إلى انتشال 713 شهيدا، مؤكدة أن هناك آلافا آخرى من الجثث لاتزال عالقة بين أكوام الخراسانات وبقايا الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي.



كما أعلنت وفاة طفلة رضيعة عمرها 6 أشهر نتيجة البرد الشديد، ما يرفع وفيات الأطفال نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء إلى تسع.