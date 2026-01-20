الثلاثاء, 20-يناير-2026 الساعة: 04:16 م - آخر تحديث: 04:16 م (16: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تَمْخَّضَ الجبلُ فَوَلَدَ فَأْراً
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 71 ألفاً و551 شهيداً، و171 ألفاً و372 مصاباً

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71551

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71551
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 71 ألفاً و551 شهيداً، و171 ألفاً و372 مصاباً.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان، بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ48 ساعة الماضية، شهيدا جديدا و7 إصابات، لافتة إلى ارتفاع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر الماضي إلى 466 شهيدا، و1294 مصابا.

ونوهت إلى أن عمليات البحث عن ضحايا آخرين تحت ركام البنايات التي دمرها الاحتلال أفضت إلى انتشال 713 شهيدا، مؤكدة أن هناك آلافا آخرى من الجثث لاتزال عالقة بين أكوام الخراسانات وبقايا الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي.

كما أعلنت وفاة طفلة رضيعة عمرها 6 أشهر نتيجة البرد الشديد، ما يرفع وفيات الأطفال نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء إلى تسع.








