2300 حالة اعتقال في جنين وطولكرم خلال عام

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم، أنه وثق نحو 2300 حالة اعتقال في محافظتي جنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، بعد مرور عام كامل من العدوان الأكبر والأوسع الذي شنه الاحتلال الإسرائيلي على المحافظتين.



وأوضح نادي الأسير، في بيان، أن حالات الاعتقال طالت مختلف الفئات، في سياق عدواني اتسم بالشمولية والوحشية المنظمة، مشيرا إلى أن هذه المرحلة لم تقتصر على الاعتقالات الواسعة، بل رافقتها سلسلة من الجرائم الممنهجة وعمليات المحو الاستعمارية، التي شكلت تحولا نوعيا وخطيرا في مستوى العدوان على الضفة الغربية بعد جريمة الإبادة الجماعية.



ونوه إلى أن ذلك برز بشكل خاص في الاستهداف المباشر للمخيمات، من خلال تدمير بنيتها العمرانية والاجتماعية، وفرض واقع قسري أدّى إلى تهجير عشرات الآلاف من المواطنين، في أكبر موجة نزوح تشهدها الضفة الغربية منذ عقود.



ووفق النادي، "تشكل سياسة الاعتقال إحدى الركائز التاريخية الثابتة لمنظومة الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلاله للأرض الفلسطينية، بوصفها أداة مركزية لقمع المجتمع الفلسطيني، وتقويض أي حالة مواجهة أو مقاومة متصاعدة".



وأشار نادي الأسير إلى أنّ الاعتقالات التي رافقت هذا العدوان الواسع تأتي ضمن سياق أوسع من حملات الاعتقال الجماعية والمستمرة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية (في غزة)، والتي شملت أكثر من 21 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية، إضافة إلى اعتقال الآلاف من أبناء قطاع غزة.