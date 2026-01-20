المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -

اليمن الموطن الأول للنحل والعسل.. يحتم شحذ الطاقات لحمايته

العسل اليمني الأفضل على مستوى العالم، هذه الحقيقة التي يعرفها كل من على هذه المعمورة، إلا أن الحقيقة الأهم التي لا يعرفها الكثير أن اليمن الموطن الأول عبر التاريخ للنحل والعسل معا.



هذه الحقائق تحتم علينا كيمنيين أن نحمي هذا المنتج بكل ما أوتينا من قوة ونزيل كافة العراقيل التي التي تقف أمامه خاصة منع الاحتطاب ورش المبيدات والحد من انتشار شجرة القات.



حيث أكد الاستاذ المشارك في علوم النحل بجامعة ذمار الدكتور محمد الشرحي مشرف مختبر يمن أجريفيت للعسل، أن العسل اليمني يظل الأفضل على مستوى العالم وأن سلالات النحل اليمني هي أصل سلالات النحل في العالم.



وقال الشرحي أن المهرجان ركز هذا الموسم على الجمعيات النحلية من مختلف مديريات محافظاات اليمن، لعرض منتجاتها خاصة من المحميات الطبيعية بعيدا عن دخول أي تغذية سكرية، بالاضافة الى أنه تم تشكيل لجنة علمية مختصة لفحص العسل حتى يكون طبيعيا ودوائي، منوها الى أن مثل هذه المهرجانات لتعزيز الوعي لدى النحالين والمنتجين والتجار وكذا المجتمع، ويستفيد الجميع، لتحسن جودة الانتاج وزيادته وزيادة المعارف والمهارات وتبادل الخبرات ما بين منتجي وتجار العسل والمهتمين في هذا الجانب، كما أن المهرجان يقدم محاضرات لعدد من المختصين حول آخر المعلومات حول النحل والعسل.



وأضاف "استطعنا في مختبر يمن أجريفيت للعسل خلال العشر السنوات الماضية من جمع قاعدة بيانات عن أنواع العسل اليمني وكيفية توصيفها، وقاعدة بيانات لمصادر النباتات التي تتغذى منها النحل، وذلك ضمن سعينا وبالتنسيق مع هيئة المواصفات والمقاييس والجهات المعنية لعمل اشتراطات ومعايير جديدة تضمن حماية النحل والعسل وتطور من انتاجه وجودته وتسويقه".



وطالب الشرحي بضرورة تكاتف الجهود سواء من قبل الجهات المختصة والمعنية أو النحالين والتجار والمجتمع بشكل عام، لحماية النحل اليمني باعتبارها أصل سلالات النحل في العالم واليمن الموطن الأول للنحل والعسل، وعدم السماح بدخول نحل من خارج اليمن حتى لا يحدث تهجين واختلاط مع النحل اليمني، بالاضافة الى أهمية تشديد الرقابة لمنع تصدير النحل الى خارج اليمن، كونها السلالة الأقوى في العالم مقاومة للأمراض، كما طالب بمنع احتطاب الاشجار التي تتغذى منها النحل والحد من رش المبيدات التي تسبب نفوق آلاف الخلايا من النحل.



من جهته أوضح المدير التنفيذي لجمعية عتمة التعاونية والتنموية الزراعية يوسف المقدم، أن الجمعيات تلعب دور كبير في تنمية النحل وتجويد العسل كونها تعمل رقابة شديدة على النحالين وانتقاء الأفضل منهم من يلتزمون بالمعايير والشروط التي تضعها الجمعيات للارتقاء بهذا القطاع وانتاج أفضل عسل ذات جودة عالية، وأن هدف الجمعية تنموي تعاوني تقدم للمستهلك منتج مضمون بجودة عالية وبسعر مناسب.



وأشار الى أهمية نشر الوعي عن العسل والنحل، وأن يكون لدى المستهلك وعي عن جودة العسل وألا يأخذ إلا من جمعية رسمية لأنها تعمل رقابة قوية على النحالين وتنتقي أفضل أنواع العسل ما يجعل منتجها ذات جودة عالية، كما طالب الجهات المختصة والمعنية بحل المشاكل التي تعيق تطور انتاج وتسويق العسل وتهدد النحل، منها الانتشار الكبير لشرة القات التي تجتاح الكثير من المناطق وتسبب هلاك للنحل وتضعف جودة العسل، بالاضافة الى المبيدات التي تفتك بالنحل وتهدد وجودها، كما طالب بتعزيز دور الاعلام لابراز العسل وكل ما يتعلق بهذا القطاع.