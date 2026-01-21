الأربعاء, 21-يناير-2026 الساعة: 03:06 م - آخر تحديث: 02:07 م (07: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تَمْخَّضَ الجبلُ فَوَلَدَ فَأْراً
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - نزلات البرد متكررة خلال فصل الشتاء، وصحيح أنها حالات لا تُصنّف كأمراض خطيرة لكنها مزعجة

علاج نزلات البرد في وقت قصير

المؤتمرنت -
علاج نزلات البرد في وقت قصير
نزلات البرد متكررة خلال فصل الشتاء، وصحيح أنها حالات لا تُصنّف كأمراض خطيرة لكنها مزعجة وقد تعطل الحياة، لذلك يبحث المرضى عن طرق بسيطة للعلاج، وفي نفس الوقت تحقق الشفاء السريع.

لكن، وفقاً لخبراء الصحة ليس هناك طريقة فورية للتخلص من نزلات البرد، لأنها غالباً عدوى فيروسية ستأخذ وقتها الطبيعي، لكن يمكن تسريع التحسن من خلال بعض الخطوات البسيطة التي تساهم في تخفيف الأعراض وتقوية الجسم.

طرق تخفيف نزلات البرد

هناك طرق سريعة المفعول للقضاء على نزلات البرد، لكن المقصود هنا بالسرعة هو الراحة من الزكام والاحتقان والتهاب الحلق والسعال. أما الفيروس نفسه لابد أن يأخذ وقته حتى يخرج من الجسم.

إليك طرق تخفيف نزلات البرد:

النوم والراحة

أول خطوة نحو الشفاء من نزلات البرد، هو النوم و الراحة، صحيح أنها تبدو نصيحة تقليدية، لكنها الأكثر تأثيراً. الراحة تعطي جسمك وقتاً للتركيز على مقاومة العدوى بدلًا من تبديد الطاقة في المهام اليومية. ووفقاً لما ورد في Cleveland Clinic، فإن الراحة هي أفضل ما يمكنكِ فعله في بداية البرد.



شرب المزيد من السوائل

نزلات البرد تتسبب في فقدان الجسم للسوائل، بسبب العطس والكحة وارتفاع الحرارة أحياناً. لذلك، من أبسط طرق العلاج هو تعويض الجسم عن السوائل المفقودة، من خلال شرب الماء والسوائل الدافئة، هذا يساعدك أيضاً على تهدئة الالتهاب وتقليل لزوجة المخاط.



البخار والحمام الدافئ

عند الإصابة بنزلات البرد، يشعر المريض بأن الأنف مغلق لدرجة تصعِّب التنفس، و السبب هنا هو المخاط. ينصح موقع CDC باستنشاق البخار من حمام دافئ أو وعاء ماء ساخن، ولكن بحذر؛ حيث يساعد على فتح الأنف مؤقتاً وتسهيل التنفس، كما يمكن استخدام مرطب هواء، لكن بشرط تنظيفه جيداً، لأن المرطب المتسخ قد يزيد المشكلة.



محلول ملحي للأنف

من الوصفات الفعالة لتخفيف أعراض نزلة البرد هو المحلول الملحي للأنف، لأنه يساعد في التخلص من الاحتقان، كما أنه علاج للمخاط الذي يسبب ضيق التنفس. من مزايا المحلول الملحي أنه مناسب للأطفال الصغار وكذلك البالغين.



الغرغرة بالماء الدافئ للحلق

التهاب الحلق في بداية البرد مزعج ويؤثر على النوم. يشير خبراء الصحة إلى أن غرغرة الماء الدافئ والملح قد تعطي راحة مؤقتة وتقلل الإحساس بالألم، فقط قومي بعمل غرغرة من الماء الدافئ والملح، وكرري الغرغرة أكثر من مرة يوميًا.



تغذية خفيفة وصحية

اختار وجبات بسيطة وسهلة الهضم بدل الأكل الثقيل، مثل الشوربة والخضروات المطهوة والفاكهة الغنية بالماء. وابتعد تماماً عن الأكلات الدسمة والأطعمة المصنّعة لأنها تزيد من مشكلة الالتهابات.



الدفء والترطيب

التدفئة أيضاً قد تكون نصيحة تقليدية، لكنها شديدة الأهمية، لذلك، حافظي على دفء الجسم وتجنبي تيارات الهواء البارد، لأن البرد والهواء الجاف قد يزيدان الشعور بانسداد الأنف. وجود رطوبة معتدلة في الغرفة يساعدكِ على تنفس أريح خاصة أثناء النوم.



الابتعاد عن الدخان والروائح النفاذة

بالتأكيد، خلال الإصابة بنزلة البرد يجب التوقف نهائيًا عن التدخين، أو حتى الجلوس في مكان فيه دخان، لأنها مسببات لزيادة حساسية الحلق والأنف، كما أنها تفاقم السعال. نفس الأمر ينطبق على الروائح النفاذة والمنظفات القوية.



الأدوية

يمكن علاج نزلات البرد بأدوية بدون وصفة طبية، وهي متاحة في الصيدليات، ويمكن أن تقلل الصداع والآلام والحمى وتريحكِ، كما تعجل من قدرة جهاز المناعة على مكافحة العدوى.

لكن في حالة تناول الدواء بدون وصفة طبية، التزمي بالجرعة على الملصق، كما يجب عدم جمع أدوية متعددة فيها نفس المادة الفعالة من غير انتباه. كذلك، يشدد الأطباء على اختيار الدواء بحذر لأن بعض التركيبات قد تسبب نعاساً أو تتعارض مع أدوية أخرى، لذا اسألي الصيدلي إذا كنت تعانين من مرض مزمن أو أدوية ثابتة.

اقرأي أيضًا علاج الحساسية الموسمية بالأعشاب: إليكِ أسرار الطبيعة لمقاومة الأعراض



هل يمكن اللجوء الى المضادات الحيوية لعلاج نزلة البرد؟

وفقًا للمراجعات الطبية، فإن المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد؛ لأنها لا تعمل ضد الفيروسات. وحتى لو أصبح المخاط أصفر اللون أو أخضر، فهذا لا يعني تلقائيًا أنك تحتاجين مضادًا حيويًا. استخدام المضادات دون حاجة قد يسبب آثارًا جانبية ويزيد مشكلة مقاومة المضادات.



نزلة البرد: متى يجب استشارة الطبيب؟

هناك علامات تنذر بضرورة اللجوء للطبيب، مثل:



صعوبة أو تسارع في التنفس.

علامات جفاف واضحة.

حرارة تستمر لأكثر من 4 أيام.

أعراض تتجاوز 10 أيام دون تحسن.

تحسن ثم عودة الأعراض أو تدهورها.

تفاقم مرض مزمن موجود أصلاً.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: 1300 خرق إسرائيلي لاتفاق غزة
اقتصاد: انخفاض الأسهم الأوروبية
رياضة: التعادل يحسم لقاء برشلونة وباريس
رياضة: تكريم الفائزين في البطولة المفتوحة للرماية
فنون ومنوعات: تحرير منتج “باب الحارة” بعد اختطافه
عربي ودولي: الاحتلال يهدم منشآت للأونروا في القدس
علوم وتقنية: 8 خرافات شائعة عن الكوليسترول
علوم وتقنية: طرق تساعدك على النوم بـ 5 دقائق
عربي ودولي: 21 عملاً مقاوماً بالضفة خلال 24 ساعة
اقتصاد: الذهب عند مستوى قياسي جديد
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71551
عربي ودولي: روسيا تسقط 32 مسيّرة أوكرانية
قضايا وآراء: تَمْخَّضَ الجبلُ فَوَلَدَ فَأْراً
علوم وتقنية: قلة النوم تُسرّع شيخوخة الدماغ
مجتمع مدني: من هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان؟
عربي ودولي: الأونروا تحذّر من تفشّي الأمراض بغزة
عربي ودولي: تهجير قسري لعائلات شمال أريحا
عربي ودولي: قتلى وجرحى بانفجار وسط كابل
عربي ودولي: 9350 أسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال
فنون ومنوعات: عمرو أديب: حياتي الشخصية خط أحمر
رياضة: نتائج قرعة ربع نهائي كأس إسبانيا
رياضة: برشلونة يسقط أمام سوسيداد
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
أخبار: الشتاء لم ينتهِ بعد: هذا ما سيشهده اليمن
أخبار: الاحتطاب هاجس مرعب للنحل وناقوس خطر للعسل اليمني
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026