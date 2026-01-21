الأربعاء, 21-يناير-2026 الساعة: 03:06 م - آخر تحديث: 02:07 م (07: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، تأثر عدد من المناطق الصحراوية والمرتفعات الجبلية الغربية

موجة غبار واسعة واجواء باردة

المؤتمرنت -
موجة غبار واسعة واجواء باردة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، تأثر عدد من المناطق الصحراوية والمرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية بموجة غبار واسع الانتشار، وأجواء باردة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأفاد المركز في نشرته الجوية، بأن صور الأقمار الصناعية ومعلومات الرصد السطحي والنماذج العددية تشير إلى نشاط ملحوظ للرياح السطحية الشمالية والشمالية الشرقية أدت إلى تشكل غبار واسع الانتشار في صحارى الربع الخالي.

ومن المتوقع أن تتأثر المناطق الصحراوية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، ومأرب والجوف ابتداء من فجر غد بموجة غبار واسع الانتشار متوسطة الشدة.

وحسب المركز، قد تصل موجة الغبار إلى أجزاء من المرتفعات الجبلية الغربية والهضاب الداخلية يرافقها انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة ليكون الطقس إجمالاً بارداً أثناء الليل والصباح الباكر.

ونبه المركز المواطنين خاصة كبار السن والمرضى والأطفال من التعرض المباشر للغبار حفاظاً على صحتهم، وكذا سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقية.

كما نبه من الأجواء الباردة في المناطق الأنفة الذكر، داعياً المزارعين لحماية مزروعاتهم من آثار البرودة.








