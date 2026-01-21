الأربعاء, 21-يناير-2026 الساعة: 09:11 م - آخر تحديث: 09:11 م (11: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تَمْخَّضَ الجبلُ فَوَلَدَ فَأْراً
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة الى الشيخ/صالح عبدالله ابو عوجاء، عضو

رئيس المؤتمر يواسي آل أبو عوجاء

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يواسي آل أبو عوجاء
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة الى الشيخ/صالح عبدالله ابو عوجاء، عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، وإخوانه، وافراد الاسرة، وكافة آل أبو عوجاء، بمحافظة عمران، في وفاة والدتهم الفاضلة.

وفي برقية العزاء، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أهلها وذويها والصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون"..








