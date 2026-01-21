المؤتمرنت -

الراعي يشددّ على أهمية حماية حقوق المرضى

التقى رئيس مجلس النواب، يحيى علي الراعي، اليوم، رئيس المجلس الطبي الأعلى الدكتور عبدالكريم شيبان.



وفي اللقاء ثمن رئيس مجلس النواب، الجهود التي يُبذلها المجلس الطبي الأعلى في سبيل الارتقاء بمستوى الأداء المهني في المجالات الطبية ومهامه في الإشراف والرقابة على تقديم الخدمات الطبية الأنموذجية للمواطنين في أمانة العاصمة والمحافظات.



وشددّ على أهمية حماية حقوق المرضى، حاثاً على مضاعفة الجهود ومعالجة أوجه القصور وتصحيح الاختلالات أينما وجدت والإشراف والمتابعة المستمرة على أداء المستشفيات والمراكز الطبية والصحية والمتابعة والتدقيق وصولاً إلى إيجاد الحلول للمشكلات ومنها الحد من الأخطاء الطبية.



وجددّ الراعي التأكيد على أهمية دعم الصناديق المخصصة للمجالات الطبية والصحية ومنها صندوق دعم السرطان، وأهمية الحفاظ على استقلاليتها لمواجهة مهامها في تقديم خدماتها للمرضى والتخفيف من معاناتهم وفي إطار الأغراض التي أنشأت من أجلها.



وفي اللقاءK استمع رئيس مجلس النواب من رئيس المجلس الطبي الأعلى إلى جهود المجلس المهنية والرقابية خلال الفترة الماضية.



كما استمع إلى شرح موجز عن نشاط المجلس ومستوى تنفيذ مهامه الموكلة إليه، وفي المقدمة ما يتصل بمتابعة ومراقبة تنفيذ القوانين المرتبطة بتنظيم ومزاولة المهن الطبية واللوائح المنفذة لها.



وأشار الدكتور شيبان، إلى جهود المجلس الطبي الأعلى في إطار العمل على تحسين جودة أداء المجلس، والنهوض بالمهن الطبية وحماية حقوق المرضى وتنظيم والرقابة على أداء مزاولي المهنة، ومواكبة حجم التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لمواجهة آثار وتداعيات العدوان والحصار طبيًا وصحيًا.



وتحدث عن الصعوبات التي تواجه سير أداء المجلس وأهمية العمل على تذليلها وتحقيق الاستقلال المالي وإمكانية الدفع بعجلة التحديث والتطوير للمجلس الطبي الأعلى في مواكبة التطورات والتحديثات التي يشهدها العالم في هذا المجال.