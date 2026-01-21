الأربعاء, 21-يناير-2026 الساعة: 10:42 م - آخر تحديث: 10:39 م (39: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تَمْخَّضَ الجبلُ فَوَلَدَ فَأْراً
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - التقى رئيس مجلس النواب، يحيى علي الراعي، اليوم، رئيس المجلس الطبي الأعلى الدكتور عبدالكريم شيبان

الراعي يشددّ على أهمية حماية حقوق المرضى

المؤتمرنت -
الراعي يشددّ على أهمية حماية حقوق المرضى
التقى رئيس مجلس النواب، يحيى علي الراعي، اليوم، رئيس المجلس الطبي الأعلى الدكتور عبدالكريم شيبان.

وفي اللقاء ثمن رئيس مجلس النواب، الجهود التي يُبذلها المجلس الطبي الأعلى في سبيل الارتقاء بمستوى الأداء المهني في المجالات الطبية ومهامه في الإشراف والرقابة على تقديم الخدمات الطبية الأنموذجية للمواطنين في أمانة العاصمة والمحافظات.

وشددّ على أهمية حماية حقوق المرضى، حاثاً على مضاعفة الجهود ومعالجة أوجه القصور وتصحيح الاختلالات أينما وجدت والإشراف والمتابعة المستمرة على أداء المستشفيات والمراكز الطبية والصحية والمتابعة والتدقيق وصولاً إلى إيجاد الحلول للمشكلات ومنها الحد من الأخطاء الطبية.

وجددّ الراعي التأكيد على أهمية دعم الصناديق المخصصة للمجالات الطبية والصحية ومنها صندوق دعم السرطان، وأهمية الحفاظ على استقلاليتها لمواجهة مهامها في تقديم خدماتها للمرضى والتخفيف من معاناتهم وفي إطار الأغراض التي أنشأت من أجلها.

وفي اللقاءK استمع رئيس مجلس النواب من رئيس المجلس الطبي الأعلى إلى جهود المجلس المهنية والرقابية خلال الفترة الماضية.

كما استمع إلى شرح موجز عن نشاط المجلس ومستوى تنفيذ مهامه الموكلة إليه، وفي المقدمة ما يتصل بمتابعة ومراقبة تنفيذ القوانين المرتبطة بتنظيم ومزاولة المهن الطبية واللوائح المنفذة لها.

وأشار الدكتور شيبان، إلى جهود المجلس الطبي الأعلى في إطار العمل على تحسين جودة أداء المجلس، والنهوض بالمهن الطبية وحماية حقوق المرضى وتنظيم والرقابة على أداء مزاولي المهنة، ومواكبة حجم التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد لمواجهة آثار وتداعيات العدوان والحصار طبيًا وصحيًا.

وتحدث عن الصعوبات التي تواجه سير أداء المجلس وأهمية العمل على تذليلها وتحقيق الاستقلال المالي وإمكانية الدفع بعجلة التحديث والتطوير للمجلس الطبي الأعلى في مواكبة التطورات والتحديثات التي يشهدها العالم في هذا المجال.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب يكسر حاجز 4800 دولار
عربي ودولي: 11 شهيداً بينهم 3 صحفيين في غزة
رياضة: نتائج 9 مباريات في دوري الأبطال
مجتمع مدني: علاج نزلات البرد في وقت قصير
عربي ودولي: 1300 خرق إسرائيلي لاتفاق غزة
اقتصاد: انخفاض الأسهم الأوروبية
رياضة: التعادل يحسم لقاء برشلونة وباريس
رياضة: تكريم الفائزين في البطولة المفتوحة للرماية
عربي ودولي: 2300 حالة اعتقال في جنين وطولكرم
فنون ومنوعات: تحرير منتج “باب الحارة” بعد اختطافه
أخبار: تقلبات جوية قاسية تضرب هذه المناطق
عربي ودولي: الاحتلال يهدم منشآت للأونروا في القدس
علوم وتقنية: 8 خرافات شائعة عن الكوليسترول
علوم وتقنية: طرق تساعدك على النوم بـ 5 دقائق
عربي ودولي: 21 عملاً مقاوماً بالضفة خلال 24 ساعة
اقتصاد: الذهب عند مستوى قياسي جديد
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71551
عربي ودولي: روسيا تسقط 32 مسيّرة أوكرانية
قضايا وآراء: تَمْخَّضَ الجبلُ فَوَلَدَ فَأْراً
علوم وتقنية: قلة النوم تُسرّع شيخوخة الدماغ
مجتمع مدني: من هم الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان؟
عربي ودولي: الأونروا تحذّر من تفشّي الأمراض بغزة
عربي ودولي: تهجير قسري لعائلات شمال أريحا
عربي ودولي: قتلى وجرحى بانفجار وسط كابل
عربي ودولي: 9350 أسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026