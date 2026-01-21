المؤتمرنت -

260 صحفياً شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023 إلى 260 صحفيا، وذلك بعد اغتيال 3 صحفيين بقصف إسرائيلي اليوم.



وقال المكتب في بيان إن "عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 260 شهيدا صحفيا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن اغتيال عبد الرؤوف سمير شعت، محمد صلاح قشطة، أنس عبد الله غنيم، الذين يعملون مع عدة وسائل إعلام".



وأدان المكتب "بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج"، داعياً الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى "إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة".



وحمل "الاحتلال الإسرائيلي والدول الداعمة له والمشاركة معه في جريمة الإبادة الجماعية؛ المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية".



وطالب المكتب "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة".



كما طالبهم "بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم".